[EN IMAGES] Le gouverneur Frontenac: 7 faits méconnus sur ce personnage historique haut en couleur

L'année 2022 marque le 400e anniversaire de la naissance de Louis de Buade, comte de Frontenac. C'est aussi le 350e anniversaire de sa première prise de fonction à titre de gouverneur général de la Nouvelle-France. Ce bouillant administrateur français, qui a cumulé deux mandats ici, était détesté par les uns, mais admiré par les autres. Découvrez sept anecdotes et des faits étonnants à propos de ce personnage d'envergure!

• À lire aussi: Voyez ce que de célèbres «touristes» d’autrefois ont pensé de Québec

1) Le filleul du roi de France

Wikimedia Commons

Louis de Buade, comte de Frontenac et de Palluau, est le dernier enfant du couple formé par Anne Phélipeaux et Henri de Frontenac. Il naît à 25 km de Paris, au château royal de Saint-Germain-en-Laye, le 12 mai 1622. Ce lieu de naissance exceptionnel s'explique par le fait que son père est gouverneur de ce palais, tout comme l'avait été auparavant son grand-père, Antoine de Buade de Frontenac.

Bizarrement, le baptême de l'enfant ne survient que 14 mois plus tard, le 30 juillet 1623. La cérémonie a lieu dans la chapelle royale. Le jeune roi Louis XIII (21 ans) témoigne de son affection pour la famille Frontenac en acceptant d'être le parrain de l'enfant. L'acte de baptême nous apprend que le nourrisson est orphelin: en effet, son père est décédé peu avant sa naissance. En conséquence, l'enfant hérite du titre de comte de Frontenac, un fief situé en Guyenne, dans le sud-ouest de la France.

2) Un mariage en cachette

Wikimedia Commons

Frontenac a du succès auprès des dames. En 1648, il fréquente assidûment Anne de La Grange-Trianon, une jeune Parisienne de 16 ans qu'on considère comme l'une des plus belles femmes de France. De plus, elle peut espérer hériter d'une fortune considérable, évaluée à plus d'un million de dollars d'aujourd'hui. Son père, Charles de La Grange-Trianon, seigneur de Neuville, s'oppose toutefois vigoureusement à son mariage avec Frontenac, lequel était alors âgé de 26 ans. Anne est même envoyée au couvent pour contrecarrer ce projet.

Passant outre aux objections paternelles, la jeune Anne parvient à épouser secrètement Louis de Buade de Frontenac. L’union est scellée à l'église de Saint-Pierre-aux-Bœufs, située tout près de Notre-Dame de Paris, le 28 octobre 1648. Lorsque le seigneur de Neuville apprend que les noces ont eu lieu malgré son désaccord, il déshérite sa fille... et l'empêche même de toucher l'héritage qu'elle devait recevoir de sa défunte mère!

Trois ans plus tard, en 1651, la comtesse de Frontenac donne naissance à François-Louis. Seul descendant du couple, il embrassera plus tard la carrière militaire, tout comme son père.

Habitué à mener un gros train de vie, le couple Frontenac se retrouvera rapidement criblé de dettes.

3) Un gouverneur urbaniste

Wikimedia Commons

C'est au château de Versailles, le 7 avril 1672, que le roi Louis XIV signe l'acte de nomination de Louis de Buade de Frontenac à titre de gouverneur et de lieutenant général du Canada.

Parti de La Rochelle le 28 juin la même année, Frontenac arrive à Québec le 7 septembre, après une pénible traversée de 71 jours. Ses premières impressions sont des plus favorables. Dans une lettre qu'il expédie aussitôt au ministre Colbert, il écrit qu'il a trouvé le pays moins sauvage qu'il ne se l'était imaginé. Il ajoute: «Rien ne m'a paru si beau et si magnifique que la situation de la ville de Québec, qui ne pourrait pas être mieux postée quand elle devrait devenir un jour la capitale d'un grand empire.»

Dans cette perspective, Frontenac est résolu à ne plus laisser les particuliers bâtir leurs maisons au petit bonheur la chance: il souhaite y mettre de l'ordre. Il explique au ministre que «dans des établissements comme ceux-ci qui peuvent, un jour, devenir très considérables, on doit, je crois, songer non seulement à l'état du présent dans lequel on se trouve, mais à celui où les choses peuvent parvenir». Ce souci urbanistique se manifeste tout particulièrement pendant son premier mandat en Nouvelle-France. Il est rappelé en métropole en 1682. Sept ans s’écouleront avant qu’il ne revienne pour un second mandat.

4) Le héros de la bataille de Québec en 1690

C.W. Jefferys, Archives publiques du Canada. Domaine public

Au printemps de 1689, la guerre éclate entre la France et la Ligue d’Augsbourg dirigée par l'Angleterre. Malgré ses 67 ans, Frontenac est renvoyé en Nouvelle-France afin de mener une attaque d'envergure contre New York (Albany). En effet, les Anglais incitent les Iroquois à attaquer sans cesse les Français et leurs alliés autochtones. Le massacre de Lachine, survenu le 4 août 1689, en est une funeste démonstration...

Son arrivée tardive à Québec (15 octobre 1689) l'empêche de mener une attaque d'envergure. Durant l'hiver 1690, il autorise trois expéditions punitives réalisées en collaboration avec les Abénaquis qui ont, eux aussi, des comptes à régler avec les établissements anglais. Le bilan est lourd pour les villages attaqués.

En réaction, les colonies anglaises décident d'envahir la vallée du Saint-Laurent. Partie de Boston, une armada de 34 navires commandée par l'amiral William Phips arrive à Québec le 16 octobre 1690. Vers 10 h du matin, un émissaire apporte une sommation écrite de l'amiral anglais demandant à Frontenac de capituler immédiatement: «Votre réponse positive, dans une heure, par votre trompette, avec le retour du mien, est ce que je vous demande sur le péril qui pourra s'ensuivre.»

Entouré des membres du Conseil souverain, le vieux et flamboyant Frontenac s'exclame: «Je n'ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de mes canons et à coups de fusil; qu'il apprenne que ce n'est pas de la sorte qu'on envoie sommer un homme comme moi; qu'il fasse du mieux qu'il pourra de son côté, comme je ferai du mien.»

Québec est bombardée, mais les navires anglais subissent plusieurs dommages, dont la perte du drapeau du navire amiral. Les tentatives de débarquement sont repoussées par les Français, notamment à Lévis et à la baie de Beauport. Le 23 octobre, les milliers de soldats anglais abandonnent le combat.

La mise en échec de Phips fait la renommée de Frontenac. À Versailles, on souligne l'événement en frappant la médaille Kebeca Liberata. Quant à Phips, il n’est pas au bout de ses peines: revenu à Boston, il devra régler l’épineuse affaire des sorcières de Salem...

5) L’affaire Tartuffe de 1694

Wikimedia Commons

En 1693, le gouverneur Frontenac fait présenter au château Saint-Louis deux tragédies jouées par une troupe d'amateurs: Nicomède, de Corneille, et Mithridate, de Racine. L'année suivante, il autorise les comédiens à répéter une pièce de Molière mettant en scène un soi-disant homme d'Église aux mœurs douteuses: Tartuffe ou l'Imposteur. Provocateur, Frontenac connaît l'aversion de l’évêque de Québec, Mgr de Saint-Vallier, pour les parodies... De plus, le rôle principal doit être joué par un anticlérical notoire qui loge chez le gouverneur: Jacques de Mareuil, un lieutenant des troupes de la marine.

Le 16 janvier, Mgr de Saint-Vallier réagit vigoureusement en publiant deux mandements. Dans le premier, l’évêque écrit: «Nous faisons expresses défenses à toutes personnes de notre Diocèse de quelque qualité et condition qu'elles soient de s'y trouver.» Le second mandement vise nommément le blasphémateur Mareuil en lui interdisant l'accès aux sacrements et à l'église. L'affaire semble se régler à l'amiable entre les deux adversaires, puisque Frontenac annule la présentation de la pièce en échange de 100 pistoles que lui remet l'évêque de Québec.

Toutefois, en mars, Mareuil demande au Conseil souverain d'annuler le mandement prononcé contre lui. Après délibérations, le 14 octobre 1694, le Conseil ordonne plutôt l'emprisonnement du militaire et comédien pour blasphème. Six semaines plus tard, Frontenac libère Mareuil et le fait secrètement embarquer sur le dernier navire en partance pour la métropole.

La querelle rebondit à Versailles. Mareuil est blâmé pour son comportement et on lui interdit de revenir en Nouvelle-France. Quant à Mgr de Saint-Vallier, il est invité à être moins zélé... sans compter que, 30 ans plus tôt, l'archevêque de Paris avait levé l'interdiction sur cette pièce après que Molière en eut modifié certains passages!

6) Apparat et protocole

Bibliothèque et Archives Canada. Domaine public

Frontenac aime l'apparat et les fêtes. Dans le privé, il a toujours vécu au-dessus de ses moyens. Auréolé du titre de gouverneur général, donc de représentant du roi, il a toute la légitimité de faire les choses en grand! Au château Saint-Louis – sa résidence officielle à Québec –, il mène un gros train de vie. Il a un garde du corps, deux ou trois secrétaires, un aumônier, un médecin et plusieurs domestiques. Il donne fréquemment des banquets et des réceptions. Chaque année, à l'arrivée des navires d'approvisionnement ou à l'annonce de victoires de Louis XIV, Frontenac fait tirer des salves et lancer des feux d'artifice.

Ce gouverneur a aussi le sens du théâtre. Ainsi le 13 juillet 1673, sur le site du futur fort Cataracoui (aujourd'hui la ville de Kingston), il reçoit une soixantaine de chefs autochtones sur fond de roulement de tambour. Un témoin décrit la scène: «On rangea toutes les troupes en deux files qui entouraient la tente de M. le comte de Frontenac et tenaient jusqu'aux cabanes des Sauvages. On mit devant sa tente de grandes voiles pour les asseoir et on les fit passer au travers des deux files. Ils furent surpris de voir un tel appareil qui leur semblait nouveau, ainsi que tous les gardes avec leur casaque [grand manteau à larges manches] qui était une chose qu'ils n'avaient point encore vue.» Frontenac n'hésite pas, lorsque l'occasion se présente, à participer aux danses guerrières des alliés autochtones.

7) Qu'est-il advenu du cœur de Frontenac?

Photo courtoisie Roger Barrette

Le comte de Frontenac souffrait d'asthme, à tel point qu'il ne pouvait dormir qu’assis dans un fauteuil. À l'automne 1698, sa condition s'aggrave et il meurt le 28 novembre à l'âge de 76 ans. Son fils étant décédé, Frontenac ne laisse dans le deuil que son épouse.

Le gouverneur avait demandé à être enterré dans l'église des Récollets (site de l'actuel ministère des Finances du Québec et de la cathédrale anglicane Holy Trinity), tout en précisant bien que son cœur devait être retiré et déposé dans un coffret de plomb ou d'argent afin d'être transporté à Paris pour y être inhumé.

Le romancier québécois populaire de la fin du 19e siècle, Joseph Marmette, a écrit que le cœur du défunt a été présenté à sa veuve, Anne de La Grange-Trianon, et que celle-ci a déclaré: «Je ne veux pas d'un cœur mort qui, de son vivant, ne m'a point appartenu.» Et toc!

Or, la réalité est bien différente de cette version romanesque. Conformément au testament que Frontenac avait fait le 22 novembre 1698, les Récollets ont apporté le cœur à l'église Saint-Nicolas-des-Champs (aujourd’hui dans le 3e arrondissement de Paris). Le coffret métallique a été mis en terre sous le dallage d'une chapelle latérale, aux côtés des restes de la sœur et de l'oncle du défunt gouverneur de la Nouvelle-France.

Parions que le bouillant personnage n’a pas fini de livrer ses secrets! Qui sait si de nouvelles archives ne permettront pas de connaître encore mieux le comte de Frontenac.

Un texte de Roger Barrette et Catherine Ferland pour les Rendez-vous d’histoire de Québec.

Le 5e Rendez-vous d’histoire de Québec se tiendra du 10 au 14 août 2022. Un très beau volet sera d’ailleurs consacré à Frontenac, en collaboration avec la Commission de la mémoire franco-québécoise! Consultez la programmation au rvhqc.com. Et en attendant, restez informé des nouveautés et visionnez les conférences et activités présentées lors des éditions précédentes en visitant la page Facebook et la chaîne YouTube.