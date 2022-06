Juste à voir

Je me demande bien si Carey Price prend le temps de s’asseoir devant le téléviseur pour suivre l’excitante finale Tampa-Colorado. Pour lui, ce serait peut-être un trop dur contact avec la réalité.

Tu ne peux pas t’empêcher de contempler le travail du gardien de Tampa, Andrei Vasilevskiy. Son habileté et son assurance avec ses gants sont exceptionnelles. Son bâton bien à plat sur la glace, il effectue des arrêts et il coupe des passes. Il lit le jeu avec un instinct rare. Ses déplacements latéraux sont vifs, rapides, précis, et rarement il déborde des poteaux de ses buts. En papillon, il colle au sol et ça prend tout un lancer pour le battre dans les parties supérieures.

Six pieds et trois pouces, 225 livres, il est fort comme un cheval, combatif, il n’abandonne jamais. Indéniablement, à 27 ans, il est le meilleur de sa profession. Vendredi, dans la victoire de Tampa à Denver, l’Avalanche a tout essayé, dirigeant sur lui 37 tirs décochés de partout.

Ce serait bien si Carey Price réalisait que le temps est venu d’aller habiter à l’année sa nouvelle maison en Colombie-Britannique. Jamais il ne pourra remonter à un tel niveau.

IL EN VEUT ENCORE

Avec toute la volonté du monde, avec des genoux qui se promènent de cliniques en chirurgiens et ses 35 ans dans un mois et demi, Carey Price est-il encore dans le coup ?

Observez Vasilevskiy à nouveau et vous aurez la réponse. Rarement a-t-on vu une épine aussi dérangeante dans le pied de deux directeurs généraux. Au-delà de 10 M$ par année, ce n’est sûrement pas Price qui va lâcher le morceau, même si le beau garçon, depuis qu’il a été repêché par Bob Gainey il y a 17 ans, a empoché certainement pas loin des 100 M$... US bien sûr.

L’an dernier, il a dû abandonner ses coéquipiers, son organisation et les partisans pour soigner une dépendance. On sait très bien que son absence a coûté la job à plusieurs personnes.

Curieusement, lorsqu’il a réglé ce problème il est revenu, mais il était blessé et, au moment où vous lisez ces lignes, on ne sait toujours pas comment organiser le travail devant les filets du Canadien parce qu’on ignore encore où en est rendu Monsieur Price. Chose certaine, il est pas mal loin de Monsieur Vasilevskiy.

De l’enclave