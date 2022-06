La solution Ferrandez à la crise des passeports

Les militants sont quand même de drôles de bibittes...

Tout les ramène à leur cause.

Vous montrez un beigne à monsieur et madame Tout-le-Monde, et ils voient... un beigne.

Alors que si vous montrez un beigne à un militant antiraciste intersectionnel, il verra une manifestation patente de la menace que la surconsommation, le néo-libéralisme et l’omniprésence des compagnies de sucre dans les pays du tiers-monde représentent pour les classes défavorisées racisées.

TROP DE GENS VOYAGENT !

Prenez ce qui se passe dans les bureaux des passeports.

Pour la majorité des gens, le bordel qui règne dans les bureaux des passeports est une preuve de l’incapacité du gouvernement fédéral de bien faire fonctionner nos institutions.

Mais pour l’ex-maire du Plateau Luc Ferrandez, qui a l’environnement à cœur, c’est d’abord et avant tout un scandale... écologique.

Voici ce que M. Ferrandez a écrit sur son compte Twitter le 22 juin :

« Je vais déplaire à tout le monde. Correct. C’est à ça que je suis le meilleur : le nombre de voyageurs en avion est une indication claire que la taxe carbone n’est pas assez élevée. En la doublant, nous allons régler le problème de pollution et d’émission des passeports. »

Pour Luc Ferrandez, le problème n’est pas que des centaines de Québécois doivent passer la nuit dehors ou se rendre au Nouveau-Brunswick pour obtenir leur passeport.

C’est que trop de gens veulent voyager !

Il faudrait doubler la taxe carbone (ce qui aurait pour résultat d’augmenter sensiblement le prix des billets d’avion) pour décourager les gens de voyager !

Ainsi, il y aurait moins de pollution.

Et les bureaux des passeports seraient moins achalandés !

C’est pas beau, ça ?

C’est la solution Ferrandez !

Augmenter le prix des billets d’avion afin de s’assurer que seuls les riches puissent voyager !

Vive la gauche !

LE BON TEMPS !

Non, mais quelle idée, quand même, que la démocratisation des voyages !

Qu’il était beau, le temps où seule l’élite pouvait aller en Europe, en Afrique ou en Asie, n’est-ce pas, monsieur Ferrandez ?

Il y avait moins d’avions dans le ciel.

Et l’air était plus pur !

Et puis, disons-le, quand on se baladait sur les plages de République dominicaine ou de Cuba, c’était autre chose !

On ne rencontrait pas des Québécois en shorts et en gougounes, non !

C’était classe !

Sophistiqué !

On était entre gens cultivés !

On ne dansait pas la Macarena avec un drink dans la main !

On parlait exploitation ! Capitalisme ! Solidarité internationale !

On ne couchait pas dans des hôtels climatisés !

On allait chez l’habitant !

Dans sa hutte !

Ah, c’était le bon temps !

Maintenant, malheureusement, tout le monde voyage !

On ne sait plus sur qui on va tomber quand on va à la piscine !

Il y a des Gérard ! Des Ginette ! Des Sylvie !

Tiens, on devrait aussi doubler le prix des autos ! Comme ça, seuls les gens fortunés pourraient polluer !

Vu qu’ils ne représentent que 1 % de la planète, on respirerait mieux !

Faisons rouler les riches !

J’AI MON VOYAGE

En passant, si vous avez du temps, surfez sur la page Facebook de Luc Ferrandez.

Vous y trouverez ses photos de voyages.

À Vienne, à Hambourg, à Copenhague, à Berlin.

De toute beauté !