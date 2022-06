La vedette d’Aquaman appelle à l’action pour préserver les océans

L’acteur américain Jason Momoa, qui incarne au cinéma le superhéros Aquaman, a appelé dimanche à agir en faveur de la préservation des ressources marines, à la veille de l’ouverture d’une conférence de l’ONU à Lisbonne sur la défense des océans.

« Les océans ont besoin de nous », a déclaré l’acteur lors d’un événement qui a réuni près de Lisbonne une centaine de jeunes du monde entier pour discuter des actions à mener pour amplifier et accélérer l’action des nouvelles générations en faveur des océans.

« Nous devons chercher à réparer les torts que nous avons causés », car « sans un océan sain, notre planète comme nous la connaissons n’existerait pas », a-t-il rappelé.

Jason Momoa, devenu célèbre grâce à son rôle de superhéros des mers, a participé à la séance de clôture du forum de la jeunesse et de l’innovation, qui se tenait dimanche sur la plage de Carcavelos, à une vingtaine de kilomètres de Lisbonne.

L’acteur et une centaine de jeunes délégués du monde entier ont été rejoints un peu plus tard par le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa et le secrétaire général des Nations Unies, le Portugais Antonio Guterres, qui a condamné la lenteur dans les prises de décisions des responsables politiques pour préserver les océans.

« Nous avançons trop lentement », a-t-il regretté ajoutant qu’il était temps de « condamner sérieusement » cette inertie et de passer à l’action.

Le secrétaire général de l’ONU participera à partir de lundi à Lisbonne à la conférence de l’ONU sur les océans, organisée conjointement par le Portugal et le Kenya.

D’abord prévue en avril 2020, la conférence avait été reportée à cause de la pandémie de Covid-19.

À partir de lundi, et jusqu’au 1er juillet, des chefs d’État, des représentants de gouvernements, des responsables d’entreprises, des dirigeants d’ONG et des scientifiques sont attendus dans la capitale portugaise, afin de discuter et proposer des solutions pour préserver les océans.