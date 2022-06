Le Canada envoie deux navires de guerre en mer Baltique

Le Canada a déployé dimanche deux navires de guerre dans la mer Baltique et dans l'Atlantique nord, qui ont rejoint deux frégates déjà présentes dans la région, pour renforcer le flanc oriental de l'OTAN en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine.

Les NSCM Kingston et Summerside seront déployés durant quatre mois dans le cadre de «mesures de dissuasion en Europe centrale et orientale», lancées après l'annexion en 2014 de la Crimée par la Russie, a annoncé la marine canadienne dans un communiqué.

En octobre, les navires participeront à des exercices de balayage de mines sous-marines et maintiendront un «haut niveau de préparation» qui leur permettra de «répondre rapidement et efficacement à l'appui de toute opération de l'OTAN», ajoute-t-elle.

Les NSCM Halifax et Montréal doivent rentrer en juillet de l'opération «Reassurance», qui vise à dissuader la Russie de toute intervention dans les pays d'Europe centrale et de l'Est, et qui est la plus grande en termes d'effectifs menée par le Canada en Europe depuis une décennie.