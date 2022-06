Le LAFC célèbre l’arrivée de Gareth Bale

Un jour après que l’international gallois Gareth Bale a annoncé son arrivée imminente avec le Los Angeles FC (LAFC), le club californien s’est aisément défait des Red Bulls de New York 2 à 0, dimanche au Banc of California Stadium.

Le LAFC ne semble toutefois pas avoir besoin des services du dynamique ailier, tant il domine déjà le circuit Garber. Déjà premier du classement général de la MLS, il a ajouté un gain face aux Red Bulls.

Ce n’est pas avant la 67e minute que les favoris de la foule ont ouvert la marque. Carlos Vela a servi un relais parfait à Cristian Arango pour le lancer en échappée, et le Colombien a eu tout le temps et l’espace nécessaires pour démystifier Carlos Coronel.

Seulement trois minutes plus tard, Brian Rodriguez et Diego Palacios ont manœuvré à leur guise dans la surface de réparation new-yorkaise, ce qui a permis à ce dernier d'inscrire son premier but professionnel.

Les Red Bulls ont dirigé 16 tirs vers la cage du Québécois Maxime Crépeau, mais il n’a eu qu’à réussir cinq parades pour signer son cinquième jeu blanc de la saison.