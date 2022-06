Voici 15 productions télévisuelles d'ici qui rayonnent à l'international

Même sans les budgets enviables de certains pays, le Québec se démarque de plus en plus pour la qualité de ses productions télévisuelles et les trames qu’elles abordent. On reconnaît le talent de nos créateurs, l’originalité des textes, la singularité de nos propositions. Tranquillement, le Québec étend ses tentacules sur les écrans du monde. Célébrons quelques-uns de ses succès choisis parmi les nombreuses productions d’ici qui touchent à l’international.

Un gars, une fille

Photo d’archives

Ce printemps, la Slovaquie est devenue le 30e pays à faire l’acquisition du populaire format. Preuve que 25 ans après sa création, les histoires de couples ne s’essoufflent pas et que d’un territoire à l’autre, on s’y reconnaît. Guy A Lepage a vu juste avec ses sketches humoristiques du quotidien de la vie à deux. La France, la Grèce, la Hongrie, l’Espagne, Israël, Abou Dabi, l’Ukraine, le Kazakhstan, le Mexique, la Suède et tant d’autres ont eu leurs Guy et Sylvie.

Les Gags Juste pour rire

Photo d’archives

Rien ne traverse mieux les frontières que les blagues sans paroles. Voilà 20 ans que les gags inspirés des émissions de caméras cachées développés par Pierre Girard et Jacques Chevalier font rire le monde puisque plus de 150 pays en ont fait l’acquisition, en plus d’une centaine de compagnies aériennes. Difficile d’être passé à côté du format puisqu’il est encore régulièrement diffusé sur nos ondes. Sur YouTube, la chaîne des gags a atteint plus de 10 millions d’abonnés en 2020. Elle compte même plus de 6 milliards de vues.

Bête noire

Photo d’archives

Cette série coup de poing qui décrit l’horreur que vivent des parents lorsque leur jeune décide de commettre une tuerie dans une école ne laisse personne indifférent. Et c’est un sujet qui inquiète bien des territoires devant la montée de ce genre d’événement. La série a été acquise il y a quelques semaines par la société de distribution Olympusat qui ouvre ainsi la possibilité qu’elle soit vue dans une centaine de pays dans sa version originale ou doublée en français ou en espagnol rejoignant aussi bien le Royaume-Uni que le Mexique ou l’Amérique latine. Notons que les États-Unis, la Norvège, l’Australie, la France en avaient déjà fait l’acquisition.

Les pêcheurs

Photo d’archives

La série créée par Martin Petit en 2013 a été adaptée par les Américains. Ces histoires de pêche qui mettait en vedette l’humoriste et ses amis de passage à son chalet s’articulent autour du stand-up Bert Kreischer. L’expérience américaine, Petit l’a déjà eue grâce à l’adaptation du film Starbuck. Tout en agissant comme producteur exécutif, il a accepté qu’on laisse plus de place à l’improvisation dans cette version. The Cabin se trouve sur Netflix et s’est hissé dans le top 5 des séries les plus regardées lors de sa sortie en 2020.

Révolution

Photo d’archives

Il existe plusieurs concours de danse, mais celui-ci, conçu chez nous, a la particularité de faire un arrêt sur images dans un moment spectaculaire capté par 128 caméras réparties sur 360 degrés. Il a aussi un caractère très humain grâce au lien que tisse son animatrice, Sarah-Jeanne Labrosse, avec les artistes. La France, l’Espagne, la Lituanie, la Russie et même la Chine ont adopté Dance Smash.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Photo d’archives

Tout récemment, nous apprenions que ces bien-cuits animés par Patrice L’Écuyer depuis 12 saisons venaient d’intéresser les Italiens. Une version italienne rendra donc hommage à ses célébrités « disparues ».

LOL :)

Photo d’archives

Voilà une dizaine d’années que ComediHa a développé cette émission à sketches sans paroles complètement absurde. Les personnages sont délirants, les situations improbables. Tout pour faire rire sans l’obstacle de la langue. Le format est présenté dans plus de 130 pays. Comme il ne s’agit pas d’une adaptation, Réal Bossé, Martin Drainville, Sylvie Moreau, Antoine Vézina sont reconnaissables jusqu’à l’autre bout de la planète, de la Thaïlande à la Finlande, en passant par le Kenya, le Liban et l’Italie...

30 vies

Photo d’archives

Fabienne Larouche a changé la façon de faire de la quotidienne avec 30 vies. Elle a posé un regard plus cru et plus réaliste sur l’école, sur la réalité de ses élèves, donné une voix franche aux enseignants. Dans chaque saison, l’accent était mis sur une nouvelle classe, une nouvelle discipline influençant d’une certaine façon l’approche pour aborder les enjeux de ces jeunes. La France a été séduite et a adapté la série. À commencer par la saison de Vincent Picard, le prof d’histoire déployée en six épisodes. Plus de 3 millions de téléspectateurs l’ont suivi sur France 2 l’année dernière.

Boomerang

Photo d’archives

Fullt hus, c’est le titre de l’adaptation suédoise de cette charmante comédie dans laquelle un couple, incarné chez nous par Catherine-Anne Toupin et Antoine Bertrand, décide de retourner vivre chez les parents de la femme. Une vision sympathique de ces jeunes qui recollent chez leurs parents et de ceux-ci qui doivent réapprendre à ne plus être seuls.

Like-moi

Photo d’archives

Il y a des Y partout. Des Y fans de téléréalité amoureuse. Des Y qui passent tout leur temps sur les réseaux sociaux. Des Y qui suivent des Youtubeuses. L’Allemagne fait partie des pays qui se sont intéressés au phénomène habilement scripté, avec humour et bienveillance, par Marc Brunet.

Les Parent

Photo d’archives

La famille nucléaire qui a conquis le cœur des Québécois entre 2008 et 2015 a rassemblé des gens devant leur téléviseur un peu partout sur la planète. L’Espagne, la Grèce, Israël, la Pologne, la Russie, la Turquie et la France sont parmi ceux qui ont craqué pour ces vignettes de la vie quotidienne d’une famille ordinaire et attachante.

Plan B

Photo d’archives

Créé par Jean-François Asselin et Jacques Drolet, ce format à l’histoire originale dont toutes les saisons sont indépendantes a profité de sa présence dans des festivals étrangers pour se faire remarquer par la France (sur TF1), mais aussi par l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas. Une adaptation anglophone se tourne actuellement pour le marché canadien de la CBC.

Les beaux malaises

Photo d’archives

Martin Matte a engagé 2 millions de fans dans son faux quotidien. Le format a plu et les Français l’ont adapté à leur sauce avec Franck Dubosc. Le mordant de la proposition a aussi permis des ventes en Finlande, au Royaume-Uni, en Irlande et en Italie. Même un producteur américain en a acquis les droits.

Épidémie

Photo d’archives

Les auteurs de cette série, Bernard Dansereau, Annie Piérard et Étienne Piérard Dansereau, ont été visionnaires en quelque sorte. Ils ont brossé le scénario catastrophe des conséquences d’une épidémie. La série a été diffusée quelques semaines seulement avant que nous tombions nous-mêmes en confinement. Les Turcs en ont fait l’acquisition et les Russes ont même vu Julie Le Breton dans une version doublée.

Fugueuse

Photo d’archives

Traitant d’un sujet toujours malheureusement très actuel, cette série de Michelle Allen qui a rouvert bien des dossiers a fait l’objet d’une adaptation en France sur TF1. Elle mettait en vedette notamment Sylvie Testud et Michaël Youn.