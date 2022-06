Les avocats de l’aide juridique en grève

Des avocats de l'aide juridique du public et de la pratique privée uniront leurs voix, lundi, pour demander au ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barette, une révision «urgente» des tarifs qu’ils reçoivent.

Les avocats de l'aide juridique de Montréal-Laval, des Laurentides et de Lanaudière ainsi que du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, syndiqués à la CSN, seront ainsi en grève lundi 27 juin pour exiger le maintien de la parité avec les avocats de la Couronne.

Des représentants de ces régions se rassembleront dès 10 h, lundi, devant le Palais de justice de Montréal pour manifester et demander «une révision urgente des tarifs qu'ils reçoivent pour les mandats de l'aide juridique».

De plus, depuis le 20 juin 2022, les avocats criminalistes ont commencé le boycottage des mandats d’aide juridique, et une autre journée de grève est prévue mardi.

«Les avocats criminalistes cesseront les moyens de pression adoptés dès l’obtention d’un engagement clair du gouvernement quant à la mise en œuvre des recommandations véhiculées dans le rapport final du groupe de travail indépendant», peut-on lire dans un communiqué publié par un comité regroupant plusieurs associations d’avocats.

Le 6 juin 2022, le ministère de la Justice a rendu public le rapport final du groupe de travail indépendant sur la réforme de la structure tarifaire de l’aide juridique. «Lors d’une rencontre informelle du 17 juin dernier, le ministre de la Justice a confirmé être toujours en train d’étudier le rapport final», ont également indiqué les avocats, précisant être «généralement satisfaits des [181] recommandations élaborées».

«Il y a maintenant plus de dix-huit mois que l’entente avec le gouvernement est intervenue. À l’époque, les besoins étaient déjà criants. Aujourd’hui, la situation est alarmante. (...) Le système de justice risque d’être fortement ébranlé par la recrudescence des avocats qui n’accepteront plus de représenter des clients dans les conditions actuelles. Des citoyens marginalisés et vulnérables souffriront du défaut d’être représentés(...).»

Le 13 juin dernier s’est tenu une première journée de grève générale des avocats criminalistes devant chaque palais de justice du Québec. Le comité interassociatif a obtenu le mandat de fixer sept journées de grève supplémentaires d’ici le 6 août 2022.