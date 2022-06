Les Capitales ont eu chaud

Les Capitales de Québec ont péniblement battu les Jackals du New Jersey 6 à 5, dimanche au Stade Canac, remportant du même coup leur série de trois rencontres.

Les hommes de Patrick Scalabrini n’ont toutefois pas eu la tâche aussi facile que la veille, alors qu’ils avaient rossé les visiteurs 12 à 0.

Josh McAdams a propulsé les siens vers la victoire grâce à un simple de deux points en septième manche. Plus tôt dans la rencontre, sa longue balle avait permis à Yoelkis Guibert de croiser le marbre à son premier match dans son nouvel uniforme.

Le Cubain a aussi produit un point grâce à un triple en cinquième manche. Son compatriote Yordan Manduley, qui soulignait son grand retour avec l’équipe de la Vieille Capitale, a été blanchi de la feuille de pointage en cinq présences au bâton.

Frank Moscatiello (4-1) a ajouté la victoire à son dossier grâce à une septième manche sans anicroche, aidé par les releveurs Nick Horvath et Samuel Adames. Ce dernier a signé son 10e sauvetage de la saison.

Les «Caps» ont perdu les devants en sixième manche lorsqu’ils ont accordé quatre points. Michael Austin a alloué des simples productifs à Josh Rehwaldt et Justin Wylie et une erreur défensive a ensuite permis à ce dernier de croiser le marbre.

Austin a tout de même connu une journée honnête au monticule, accordant cinq points - mais seulement deux mérités - et six coups sûrs en cinq manches et un tiers. Il a passé trois frappeurs adverses dans la mitaine.

Angelo Baez (2-2) a subi la défaite, victime du simple gagnant de McAdams en septième.

Ce deuxième gain consécutif des Capitales (28-10) leur a permis de consolider leur première place au classement général de la Ligue Frontière de baseball, devant les Titans d’Ottawa (21-11) et les Wild Things de Washington (25-14).