Les meilleurs font leur chance

Pour atteindre le sommet, comme l’Avalanche du Colorado et le Lightning de Tampa Bay l’ont fait, ça prend du talent, des entraîneurs structurés et des dirigeants qui font les bons mouvements de personnel au bon moment. Mais ça prend aussi, à un certain degré, un peu de chance.

Quand je regarde le Lightning, je ne peux m’empêcher de penser qu’Ondrej Palat avait été exposé par l’équipe lors du dernier repêchage d’expansion du Kraken de Seattle. Il était disponible, mais la 32e équipe de la LNH a plutôt opté pour le Québécois Yanni Gourde.

Un excellent choix, soyons clairs. J’adore Gourde pour tout ce qu’il amène sur la patinoire.

Par contre, force est d’admettre que Palat a été le héros obscur du Lightning depuis le début des séries. Encore vendredi soir, c’est lui qui a inscrit le but gagnant en troisième période pour permettre au Lightning de demeurer en vie et ainsi priver l’Avalanche d’une troisième coupe Stanley dans son histoire.

TOEWS ET NICHUSHKIN

Puis, quand on parle du facteur chance, on peut aussi ajouter les acquisitions de Valeri Nichushkin et Devon Toews par l’Avalanche du Colorado.

Je dis chance parce qu’ils ont excédé toutes les attentes placées en eux au moment de leur acquisition. Rappelons-nous que Toews a été acquis des Islanders de New York en retour de deux choix de deuxième ronde et qu’il est maintenant le partenaire de jeu de Cale Makar sur la première paire défensive.

De son côté, Nichushkin avait signé un contrat comme agent libre avec l’équipe en 2019.

Après deux saisons honnêtes, il a explosé cette année et est devenu le joueur qu’on le voyait devenir lorsqu’il avait été réclamé au 10e rang au total du repêchage de 2013 par les Stars de Dallas.

Il sera d’ailleurs agent libre sans compensation et il aura l’occasion de faire sauter la banque. Je suis persuadé qu’il veut rester à Denver et que l’Avalanche veut le garder aussi. Reste à voir s’ils pourront s’entendre à long terme.

VASI ET KUEMPER

D’un autre côté, le travail d’Andrei Vasilevskiy devant le filet du Lightning n’a absolument rien à voir avec la chance !

À chaque fois que le Lightning prend une avance d’un but, on a l’impression que la pente sera insurmontable pour l’Avalanche. Imaginez à quel point ça doit être difficile mentalement pour le Colorado de se dire qu’ils doivent marquer deux buts contre Vasilevskiy s’ils veulent gagner.

Il est presque impossible de le battre sur un lancer franc. Ça prend toujours un rebond ou une déviation pour le déjouer.

De l’autre côté, Darcy Kuemper n’est pas aussi solide devant le filet de l’Avalanche.

C’est évident qu’il ressent la pression d’être à la hauteur de son vis-à-vis russe du Lightning. Quand tu sais que le gardien adverse est en pleine possession de ses moyens, tu ne veux pas être celui qui flanche et fait perdre son équipe.

Pourtant, vendredi soir, le but qu’il a accordé à Jan Rutta en première période n’aurait jamais dû rentrer. Surtout pas en finale de la Coupe Stanley, alors qu’il ne te manque qu’une victoire avant de soulever le gros trophée.

– Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

Le bon...

Plusieurs entraîneurs se sont trouvé un emploi dans la LNH au cours des dernières semaines, à commencer par Paul Maurice avec les Panthers de la Floride. J’espère que ce dernier ne tentera pas de changer l’identité de cette équipe, axée sur l’attaque. Je lui fais confiance, il a assez d’expérience. J’aime aussi beaucoup les embauches de Bruce Cassidy avec les Golden Knights de Vegas et Luke Richardson par les Blackhawks de Chicago. Dans le cas de Cassidy, la pression est énorme sur lui parce que les Golden Knights se doivent de gagner bientôt. Chose certaine, il sait comment gérer des joueurs vedettes puisqu’il l’a fait de main de maître à Boston avec les Patrice Bergeron, Zdeno Chara, Brad Marchand et David Pastrnak.

... et le mauvais !

De l’autre côté, l’embauche de John Tortorella me renverse. Pour moi, c’est un désastre de la part des Flyers. Tortorella se retrouve avec une équipe qui ne fera probablement pas les séries et il voudra démontrer encore une fois que c’est lui le maître à bord. Je ne comprends pas cette décision du directeur général Chuck Fletcher mais, d’un autre côté, j’imagine que ce dernier y va pour le tout pour le tout sachant pertinemment qu’il sera le prochain à être congédié si les choses ne se replacent pas à Philadelphie. Ce genre de nouvelles me désole à chaque fois pour des gars comme Bob Hartley ou Patrick Roy, qui n’attendent qu’un appel pour retourner dans la LNH. Malgré tout, on continue de faire confiance à des entraîneurs dépassés comme Tortorella.

Formule intéressante

J’aime la nouvelle façon de comptabiliser les points au tournoi de la Coupe Memorial. Depuis cette année, on donne trois points pour une victoire en temps régulier, deux pour un gain en prolongation et un pour une défaite. Je pense que c’est éventuellement ce que la LNH adoptera aussi. En plus, la Ligue canadienne de hockey a instauré la période de prolongation à trois contre trois au tournoi pendant la ronde préliminaire. Une autre idée à méditer pour les dirigeants de la LNH. Il est carrément inhumain de demander aux joueurs de disputer deux ou trois périodes de prolongation à cinq contre cinq.