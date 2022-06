Les Ultras font du grabuge au stade Saputo

Les Ultras, un groupe de partisans passionnés du CF Montréal, ont fait du grabuge au stade Saputo, samedi, lors de la victoire de 2 à 1 du CF Montréal contre le Charlotte FC.

• À lire aussi: CF Montréal: bonne Saint-Jean!

Selon un communiqué du CF Montréal, émis dimanche, le groupe d’amateurs, qui a repris possession de la section 132 le temps d’un match après une absence qui remontait au mois de septembre, a commis quelques «gestes illégaux», «dont notamment l’utilisation d’items pyrotechniques non autorisés, mettant ainsi à risque la santé et la sécurité de l’ensemble des gens réunis».

Les Ultras avaient été bannis du CF Montréal la saison dernière, après s’être fait reprocher plusieurs comportements nuisibles dans leur section.

Ce groupe hautement opposé au changement d’identité du CF Montréal, lui qui préférait le nom «Impact de Montréal» et l’ancien logo qui l’accompagnait, n’a pas semblé apprécier les efforts de l’organisation montréalaise, qui a récemment dévoilé un nouveau logo. «Échec international» et «Rebrand local» étaient d’ailleurs lisibles sur des bannières faites à la main.

Le CF Montréal semble toutefois ouvert à préserver des discussions ouvertes avec les Ultras.

«En tant qu’organisation responsable, nous analysons la situation pour bien comprendre ces incidents et continuons à collaborer avec tous les groupes de supporters pour soutenir et optimiser l’ambiance au stade dans un environnement sécuritaire, a ajouté l’organisation. Notre priorité demeure la santé et la sécurité de tous et toutes.»

Le prochain match du CF Montréal au stade Saputo aura seulement lieu le 9 juillet, lui qui voyagera dans l’Ouest américain entre-temps, afin d’y affronter les Sounders de Seattle et le Galaxy de Los Angeles, dans l’ordre.