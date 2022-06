Les Yankees ne se font pas jouer le même tour deux fois

Victimes d’un match sans point ni coup sûr des lanceurs des Astros de Houston la veille, les Yankees ne se sont pas fait jouer le coup deux fois de suite, eux qui ont triomphé 6 à 3 contre la formation texane, dimanche à New York.

Et pourtant, les Yankees étaient en bien mauvaise posture après six manches, eux qui n’avaient toujours pas frappé une balle en lieu sûr. Giancarlo Stanton, le deuxième frappeur de la septième manche, a mis fin à la mauvaise séquence en expulsant l’offrande de Jose Urquidy à l’extérieur des limites du terrain, réduisant l’écart à 3 à 1.

DJ LeMahieu a ensuite forcé la tenue des manches supplémentaires, lui aussi avec une longue balle, cette fois, pour deux points.

C’est avec un autre circuit que les favoris de la foule ont mis un terme au match, en 10e manche. Aaron Judge a alors profité de la présence de deux coéquipiers sur les sentiers pour clore le match.

Le releveur Seth Martinez (0-1), victime du coup d’éclat de Judge, a vu la défaite s’ajouter à sa fiche. Pour sa part, Michael King (5-1), arrivé en relève en 10e manche, a ajouté une victoire à son dossier.

Nick Fortes règle le cas des Mets

À Miami, le receveur des Marlins Nick Fortes a mis un terme au match des siens contre les Mets de New York en expulsant une balle à l’extérieur des limites du terrain en neuvième manche.

Les visiteurs avaient déjà enregistré deux des trois retraits nécessaires et tentaient de forcer la tenue des manches supplémentaires. Fortes n’a toutefois laissé aucune place au débat, en cognant solidement l’offrande du lanceur Adam Ottavino (2-2), venu en relève pour la neuvième manche.

Miguel Rojas, à l’aide d’un circuit en solo, et Garrett Cooper, avec un ballon-sacrifice, ont produit les autres points des vainqueurs, aux dépens du lanceur partant des Mets David Peterson.

Tanner Scott (3-2), lui aussi arrivé en relève en neuvième manche, a obtenu la victoire pour les Marlins.

Les Red Sox complètent le balayage

À Cleveland, les Red Sox de Boston n’ont pas eu trop de difficulté à passer le balai contre les Guardians, qu’ils ont défaits 8 à 3 dans le dernier duel de la série.

En plus de bénéficier d’une avance confortable, le lanceur partant des visiteurs, Rich Hill (4-4), a muselé les frappeurs adverses, lui qui a passé cinq adversaires dans la mitaine. Il a finalement été retiré après six manches, ayant permis un seul point sur cinq coups sûrs et quatre buts sur balles.

Offensivement, Trevor Story et J.D. Martinez ont produit deux points chacun dans la victoire.