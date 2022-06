L’été est enfin arrivé à Québec

Les piscines, les jeux d’eau et la plage étaient très populaires dimanche à Québec alors que la région a enregistré sa journée la plus chaude de l’année, jusqu’à maintenant, avec un beau 31,6 degrés, sous un soleil de plomb.

« C’est la première vraie poussée de chaleur de l’année. Même si elle est brève, l’humidité est très présente », indique Frédérick Boulay, météorologue chez Environnement Canada.

Toutefois, Québec était loin du record de 2003 puisque le mercure avait alors atteint 34,2 degrés, battant même les 33,4 degrés de Montréal cette journée-là.

Le météorologue rappelle que les températures enregistrées cette fin de semaine annoncent que l’été est bel et bien commencé.

Il s’agissait de la deuxième fois seulement depuis le début de l’année que le Québec enregistrait des températures au-dessus de 30 degrés. Le 13 mai, il avait fait 31,2 degrés, ce qui fut de très courte durée.

Enfin l’été

Même si avec l’indice humidex la température atteignait les 38 degrés à son maximum, les citoyens et les enfants rencontrés par Le Journal attendaient avec impatience que l’été se montre le bout du nez.

Jennifer Akapko et Curtis Touali, de jeunes enfants, se rafraîchissaient dans les jeux d’eau fort achalandés du Domaine de Maizerets. Toutefois, le papa de Curtis, Trésor, qui est natif de la Côte d’Ivoire, en Afrique, était peu impressionné par les chaleurs du Québec.

Photo Louis Deschenes

« On en profite. L’hiver a été difficile. Chez nous, il fait souvent 38 ou 39 degrés », dit-il en riant.

Plus loin, des gens dans la soixantaine profitaient également du beau temps, mais à leur manière. Bien installés dans leurs chaises sous les arbres, pour rien au monde ils ne seraient restés à domicile dans le confort d’un climatiseur. « Faut profiter du beau temps, c’est important », lance Hélène Galerneau, faisant référence aux périodes plus froides.

Baie de Beauport

La crème solaire et les sourires étaient également bien présents à la baie de Beauport, un des endroits les plus sollicités à Québec pendant tout le week-end. « C’est une très grosse fin de semaine, le site est très achalandé. Beaucoup de monde, beaucoup de familles », confirme Christopher Roy, directeur général de l’endroit.

Celui-ci a admis que le début de saison a été plus difficile avec très peu de soleil et du temps froid. « L’an dernier, nous avons eu 93 000 visiteurs. On est un p’tit peu en retard. »

Selon Environnement Canada, les normales de saison seront de retour cette semaine avec des températures autour de 24 degrés pour la Vieille Capitale.

Les déménageurs pourraient toutefois être contraints à la chaleur et à l’humidité pour le 1er juillet.