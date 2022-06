Novak Djokovic persiste et signe

À moins d’un changement de cap important dans les prochaines semaines, Novak Djokovic ne participera pas au dernier tournoi majeur de la saison, les Internationaux des États-Unis.

• À lire aussi: Wimbledon: Nadal se porte mieux

• À lire aussi: Les points avant l’argent pour Auger-Aliassime

• À lire aussi: Bianca Andreescu s’écroule en finale

Selon les règles en vigueur, les personnes étrangères non vaccinées ne peuvent pas mettre le pied sur le sol américain. Djokovic a toujours refusé de se faire vacciner et il n’a pas l’intention de recevoir l’injection d’ici le mois d’août.

«Je ne peux pas entrer aux États-Unis parce que je ne suis pas vacciné, a mentionné Novak Djokovic. Je suis bien au courant de la situation. Ça me donne une motivation additionnelle pour connaître un bon tournoi ici (à Wimbledon).

AFP

«J’aimerais aller aux États-Unis. Cependant, en date d’aujourd’hui, ce n’est pas possible. Je ne peux rien faire de plus. C’est au gouvernement américain de décider s’il veut accueillir des personnes non vaccinées dans son pays.»

Est-ce que l’ancien numéro 1 mondial pourrait décider de se faire vacciner pour se plier aux exigences américaines ?

«Non», a répondu Djokovic.

À la chasse de Nadal

Les démêlés de Djokovic avec le gouvernement de l’Australie lui ont coûté sa participation au premier tournoi majeur de la saison. Maintenant, il a de bonnes chances de rater le dernier.

Avec tout cela, il a pris un retard de deux titres du Grand Chelem sur Rafael Nadal. L’Espagnol en a 22 au compteur contre 20 pour lui.

AFP

S’il rafle les grands honneurs à Wimbledon, il pourrait faire partie d’un groupe sélect. Il pourrait devenir le quatrième joueur de l’histoire à remporter le tournoi londonien quatre fois de suite.

Le Serbe avait mis la main sur le titre en 2018, 2019 et 2021. Comme on le sait, l’édition 2020 a été annulée en raison de la pandémie.

«J’aimerais bien être en position de remporter un autre trophée, a souligné celui qu’on surnomme Djoker. J’aimerais avoir la chance de disputer le dernier match pour faire partie de l’histoire de ce tournoi.»

Pas affecté

En raison de sa saison compliquée, Djokovic n’occupe plus le premier rang mondial. Celui qui est maintenant classé troisième à l’ATP ne pourra pas améliorer son sort à Wimbledon.

Il ne pourra pas défendre ses points acquis lors de son dernier triomphe au All England tennis club. Comme on le sait, l’ATP a décidé de ne pas attribuer de points au classement à Wimbledon.

AFP

Une décision qui ne dérange pas Djokovic.

«Ça l’affecte plus les autres joueurs que moi pour être honnête, a-t-il mentionné. Je ne dis pas que les points ne sont pas importants pour moi. Ils le sont, mais pas autant qu’avant.

«Bien sûr, je comprends que 90 % des joueurs qui participent à ce tournoi sont plus affectés par l’absence de points. Cette année, je n’ai pas eu à défendre 4000 points (2000 en Australie et 2000 à Wimbledon). Ça l’affecte mon classement, mais mes priorités sont différentes maintenant.

Djokovic amorcera son tournoi, ce matin sur le central, alors qu’il affrontera le Sud-Coréen Soonwoo Kwon, 75e raquette mondiale.