Par ta vie Guy, tu as personnifié cette force intérieure qui nous anime tous. Tu nous as fait rêver de grandeur et de gloire. Ton sourire radieux a conquis nos cœurs. Ton humanité transcende le temps. Tu as enrichi la mémoire de nos enfants. Merci pour tout ce que tu nous as offert si généreusement.

Un Québécois qui se souviendra

Même si le temps a filé depuis le départ de Guy Lafleur, il est toujours bon de le rappeler aussi bellement à nos mémoires.