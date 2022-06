Savoir tirer profit de l’influence

Avoir de l’influence sur les autres est en quelque sorte une forme de pouvoir, mais tous ne sont pas doués pour y arriver facilement. Dans son livre, récemment traduit en français, l’auteure vous donne les clés pour augmenter votre pouvoir de persuasion, tout en réduisant votre peur du rejet.

Faire en sorte que les gens répondent favorablement à vos demandes serait sans doute pour plusieurs une véritable bénédiction. Que ce soit pour le vendeur de voitures qui aimerait augmenter ses revenus, pour l’employé qui réclame une augmentation de salaire, pour l’entrepreneur qui veut décrocher un contrat ou encore pour le politicien qui souhaite gagner des votes, tous un jour ou l’autre aimeraient posséder ce pouvoir de persuasion afin d’influencer les autres en sa faveur. Néanmoins, il n’est pas toujours bien vu, celui qui est trop persistant. On déplorera son attitude, on insinuera qu’il est manipulateur, voire arrogant.

Ainsi, il faut apprendre à dépasser les idées préconçues pour que toutes négociations aboutissent favorablement en travaillant sur l’influence interpersonnelle. Pour y parvenir, il faut mettre de côté certaines fausses croyances, notamment celle qui voudrait que demander plus fera que les gens vous aimeront moins.

Photo courtoisie

« L’exercice de l’influence est alimenté par le désir », rappelle l’auteure Zoe Chance, qui aide aujourd’hui de jeunes entrepreneurs à financer de jeunes pousses, à lancer des mouvements, à négocier de bonnes affaires et des offres d’emploi, entre autres choses.

Selon l’importance du désir, on parvient souvent à être très créatif pour obtenir ce que l’on veut. Faire un plan, préparer ses arguments et anticiper les réactions sont diverses façons pour mieux exercer son influence.

Le charisme

On en parle peu au quotidien, mais apparemment, le charisme serait l’une des clés pour parvenir à influencer les autres. Il s’agit de ce qui se dégage de quelqu’un sans vraiment le percevoir. Ce sont ceux que l’on a envie d’écouter lorsqu’ils parlent ou dont on accepterait volontiers de faire partie du cercle de connaissances. Un certain mystère entoure le charisme, et ce n’est malheureusement pas tout le monde qui en est doté, mais cela se développe.

Si vous souhaitez développer votre charisme, pensez à quelqu’un qui en a et analysez sa façon d’agir, cela vous donnera quelques pistes.

L’auteure, par des anecdotes, propose diverses techniques afin d’amener les gens à dire oui à une quelconque demande. Plus elles sont mises en pratique, plus il devient facile d’influencer les autres. Ainsi, on peut ensuite voir grand en gagnant de l’estime de soi.

L’empathie

Ceux qui font preuve d’empathie auraient également un plus grand capital d’influence et parviendraient plus facilement à gagner les cœurs et à rallier les points de vue. L’idée étant d’être, en premier lieu, à l’écoute de l’autre, puis de manifester de l’empathie ou de la compassion à son interlocuteur. Vos paroles par la suite auront beaucoup plus de poids et d’impact que si vous n’aviez pas montré que vous étiez de son côté et que vous comprenez ses préoccupations.

« Avoir de l’empathie ne permet pas d’établir qui a tort ou qui a raison », indique l’auteure. Néanmoins, en faisant preuve d’ouverture d’esprit et en agissant en tant qu’être humain, on en vient à ouvrir les cœurs et les esprits à l’influence. C’est d’autant plus facile lorsque l’on exprime clairement à son vis-à-vis que l’on comprend son point de vue.