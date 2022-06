Ses locataires lui laissent une maison insalubre à l’extrême

Une propriétaire de Longueuil est tombée des nues en retrouvant cette semaine sa maison «encore plus sale qu’un dépotoir», elle qui compte désormais poursuivre le couple qui a causé cet état d’insalubrité extrême.

«Notre belle maison est devenue un sinistre. C’est un désastre. Tout est arraché et il y a des excréments partout. Ces personnes sont malades», laisse tomber Sabrina Badene, en regardant les dizaines de sacs à ordure autour d’elle.

Elle avoue qu’elle ne reconnaissait plus sa charmante maison de la rue Rouville à Longueuil, vendredi, lorsqu'elle a constaté l’état déplorable de la demeure après que ses locataires ont pris la poudre d’escampette.

Les planchers étaient couverts d’excréments des animaux du couple, qui vivaient avec un chien, un chat, deux furets et un écureuil. Des prises électriques, des morceaux du parquet et des moulures étaient arrachés.

Les fils coupés

«Ils ont même collé du chewing-gum partout pour qu’on se mette les mains dedans en bougeant les meubles. Ils ont coupé le câble du four et du déshumidificateur pour qu’on ne puisse plus les utiliser», raconte avec dégoût la propriétaire.

Le Journal a d’ailleurs constaté sur place qu’il y avait une forte odeur de déjections, d’urine et de nourriture en décomposition. Durant notre passage, Sabrina Badene avait déjà sorti des dizaines de sacs avec les ordures laissées par les anciens locataires. Ces derniers ont aussi rempli de déchets le cabanon, maintenant survolé par un nuage de mouches dans la cour arrière. Non loin de là, deux seringues ont été trouvées dans la pelouse.

«On a brisé un mur à l’intérieur pour rentrer parce qu’ils ne nous ont jamais remis les clés», déplore celle qui évalue désormais les dégâts à plusieurs dizaines de milliers de dollars et qui ne pourra pas relouer sa maison avant plusieurs mois.

Aucun remords

Mme Badene assure qu’elle poursuivra le couple au Tribunal administratif du logement pour demander un dédommagement. Son but est aussi de mettre en garde les propriétaires contre ses anciens locataires, Cynthia Lagacé et Jean-François Haché.

Contactée à ce sujet, Mme Lagacé confie n’avoir aucun remords. Elle, son mari et ses deux filles ont décidé de quitter le Québec cette semaine pour s’installer dans une nouvelle propriété à Edmonton, en Alberta. «Quand je suis rentrée dans le logement, il y avait déjà un problème d’insalubrité très avancée. Donc, je ne me sens aucunement mal», a martelé la mère de famille.

Mais la propriétaire persiste et signe. «Elle a emménagé dans un logement propre et pas insalubre [il y a un an]. C’est eux qui ont fait tout ce vandalisme», renchérit-elle.