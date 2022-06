Journaliste et écrivaine de talent, auteure de plusieurs romans très remarqués, Nathalie Babin-Gagnon s’est un peu inspirée d’une grande histoire d’amitié pour écrire son nouveau roman, Les choix de Marie. Elle raconte le destin de deux jeunes filles, Lauréanne et Marie, qui se rencontrent, adolescentes, en Abitibi. Elles déménagent ensuite à Montréal pour poursuivre leurs études. Marie fera alors un choix qui bousculera le cours de leur existence. Trente ans plus tard, elle fera à nouveau un choix lourd de conséquences.

Dans le roman, Lauréanne se souvient de sa rencontre avec Marie, alors qu’elle était adolescente à Val-d’Or et empêtrée dans une relation avec un gars plus vieux pour s’extirper de chez ses parents.

Au fil des jours, les liens se tissent, la confiance s’installe. Marie motive Lauréanne à étudier pour changer de vie et les deux filles se retrouvent à Montréal. De grands bouleversements les attendent.

Nathalie Babin-Gagnon, en entrevue téléphonique, fait remarquer que son roman n’est pas autobiographique, mais qu’elle a grandi à Val-d’Or, ce qui l’a aidée à camper les lieux.

« Lauréanne, je l’ai faite différente de moi. Elle est avocate. Elle a un côté beaucoup plus terre-à-terre et pragmatique que moi. Elle dit elle-même, à un moment donné, qu’elle n’est pas sentimentale. Mais moi aussi, j’ai eu une grande amitié, qui se poursuit depuis le secondaire 1. »

Nathalie raconte avoir rencontré Josée Bilodeau, qui est aussi auteure, à cette époque. « On est parties en même temps de Val-d’Or et on est toujours amies, depuis notre secondaire 1. Mais elle n’a pas d’enfant et ne ressemble pas du tout à Marie. J’ai puisé des éléments d’inspiration dans ma vie, même dans la vie de Josée, parce que ce sont ses appartements qui sont mis à contribution. Je pille un peu partout, je vole un peu partout dans la vie des gens qui sont autour de moi. »

L’impact de Trump

Elle a commencé à écrire ce roman le lendemain de l’élection de Donald Trump aux États-Unis.

« Lauréanne en parle. Je venais de finir mon roman précédent et je voulais faire quelque chose de complètement différent. J’ai été complètement sonnée par l’élection de Trump. »

Le thème du don de soi la chicotait depuis longtemps, ajoute-t-elle. « Mais on ne peut pas raconter une histoire à partir d’un thème... Au lendemain de l’élection de Trump, j’ai commencé à bâtir cette amitié. Je travaille beaucoup avec l’imaginaire et je voulais imaginer un destin à ces deux amies. »

« L’élection de Trump a été l’élément déclencheur pour essayer de parler de valeurs et de messages positifs. Ça nous a amenés dans un mood un peu plate et j’aimais mieux, dans mon travail, aller vers quelque chose de beau, en parlant de valeurs, de solidarité, et de solidarité entre femmes. »

La sororité est quelque chose de beau, mais de pas toujours simple, ajoute-t-elle. « Dans le roman, plus ça allait, plus ce lien entre Marie et Lauréanne était intense. Je les aime beaucoup. J’ai vécu quelques années à leur côté et elles sont quasiment vivantes, pour moi. Je les ai portées en moi pendant un bout et elles ont fait partie de ma vie. »

Le thème du don de soi l’a vraiment inspirée, tout au long de l’écriture. « Je trouve ça intrigant, les gens qui vont jusqu’au bout d’une action. Marie, c’est ce qu’elle fait, ultimement. Je l’avais toujours en tête mais en écrivant, je me suis rendu compte que Lauréanne le fait aussi, en étant toujours là pour son amie, toujours présente. Je suis contente que ce thème ait porté l’histoire. »

Nathalie Babin-Gagnon est journaliste à la salle des nouvelles de Radio-Canada.

Elle partage son temps entre l’écriture et le micro.

Après L’Absent (2016) et L’erreur de la marqueuse (2018) publiés chez XYZ, elle publie cette année son cinquième roman.

Elle travaille sur son prochain roman.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Dans le parc d’une ville que j’aime, empreinte de la beauté d’un matin calme, je me suis résolue à raconter notre histoire. Tu m’as sauvée en changeant le parcours de la vie qui m’attendait. Tu as élevé une fille magnifique que tu as suivie dans une voie périlleuse, et je me dois de te rendre hommage pour cela. Je pense que notre amitié exceptionnelle, comme un grand amour, repose sur des bases irrationnelles. Pourquoi m’as-tu choisie comme amie ? Pourquoi as-tu déterminé que je ne tomberais pas dans le piège du destin convenu qui se refermait sur moi ? Pourquoi suis-je restée à tes côtés malgré la décision que tu as prise et que je n’approuvais pas ? »