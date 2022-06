Avortement : vive l’humour !

Quand j’ai appris que les États-Unis revenaient au Moyen-Âge (en termes de droits des femmes), j’ai tout de suite pensé à feu George Carlin, l’humoriste le plus baveux que les Américains aient connu.

Dans un célèbre monologue de 1996, il a lancé la phrase la plus percutante qu’on puisse imaginer sur les antiavortement : « Ils ne sont pas pro-vie. Ils sont anti-femmes ».

Eh oui ! N’en déplaise aux petits êtres fragiles qui se définissent comme des progressistes en 2022, c’est parfois un homme blanc de plus de 50 ans cisgenre hétérosexuel binaire qui est le plus ardent défenseur de la cause des femmes.

DES HOMMES FÉMINISTES

George Carlin est peut-être mort en 2008, mais il est le plus percutant, cinglant et acerbe de tous les commentateurs qui trempent leur plume dans l’humour.

« Ils sont tous en faveur de l’enfant à naître », disait Carlin. « (Les conservateurs) feront n’importe quoi pour l’enfant à naître. Mais une fois que t’es né, t’es tout seul. Les pro-vie sont obsédés par le fœtus de la conception jusqu’à neuf mois. Après ça, ils ne veulent plus rien savoir de toi. »

Et sa phrase la plus cynique, selon moi : « Les conservateurs se foutent de toi tant que tu n’as pas atteint l’âge de t’enrôler dans l’armée. Ils veulent des bébés vivants pour qu’ils puissent les élever et en faire des soldats morts ».

Dans le monde de certains progressistes d’aujourd’hui, les femmes sont toujours irréprochables et les hommes sont toujours suspects. Or, au cours des derniers jours, des femmes ont voté des lois antiavortement et des hommes ont dénoncé haut et fort ces mesures répressives.

Il est peut-être temps d’arrêter d’avoir une vision aussi « binaire » de la société. Quand la nouvelle est sortie hier, j’avais très hâte d’entendre ce que l’humoriste Bill Maher aurait à dire au sujet du renversement de l’arrêt Roe v. Wade. C’est selon moi, avec Dave Chapelle et Ricky Gervais, le plus fier descendant de George Carlin.

Maher ne m’a pas déçu. Il a souligné l’absurdité du système judiciaire américain alors que dans la même semaine, on empêche le droit à l’avortement ET permet le droit de porter des armes. « Bienvenue à l’Amérique de droite, où si vous voulez mettre fin à une jeune vie vous devez lui tirer dessus. »

Mais il y a une chose que Bill Maher a dite, que Carlin n’aurait pas pu prononcer, car en 2008 le mouvement woke n’était pas encore né. Maher a dénoncé un élément qui me chicote aussi sur le discours de certains progressistes au sujet de l’avortement : « Quand les extrêmes wokes du spectre progressiste parlent d’avortement, maintenant, ils évitent le mot “femme” et préfèrent des termes comme “personnes qui accouchent” ou “personnes qui ont des menstruations”. »

Selon Maher, les démocrates risquent de perdre la bataille pour l’avortement si, au lieu d’utiliser un terme que tout le monde comprend (« maman »), ils utilisent des termes que comprennent seulement « quatre trotskistes de l’université Berkeley ».

AVANCEZ EN ARRIÈRE

Ce que George Carlin disait en 1996 au sujet de l’avortement et des prétendus « pro-vie » n’a pas pris une ride.

Mais ce qui me rend le plus triste, c’est que je suis certaine qu’il ne pensait pas que 26 ans plus tard, l’Amérique reculerait autant.