Avortement aux États-Unis: le maire Marchand craint les «coucous» ici

Avec la décision de la Cour suprême américaine de révoquer le droit à l'avortement, le maire de Québec craint les répercussions de ce côté-ci de la frontière, avec des «coucous» antichoix qui pourraient se sentir justifiés de faire preuve de violence.

«Selon moi, ce qui est dangereux en ce moment, c'est [que c'est] toujours possible de changer les lois. On peut toujours revenir en arrière, on le voit dans d'autres États. Mais je pense qu'à court terme et à moyen terme, on est protégés par le côté légal [au Canada]. Moi ce qui m'inquiète, c'est devant l'influence de ce qui se passe aux États-Unis, qu'on ait des coucous qui se mettent à écœurer nos femmes qui doivent aller dans les cliniques, qui doivent réfléchir à la question de leur grossesse.»

«Inacceptable»

Il craint l'ostracisation, les commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux, les insultes verbales ou les gestes d'agression physique.

«C'est un risque, parce qu'il y en a, des coucous comme ça. Et ça, ça doit être inacceptable. On doit le souligner à grands traits. Hommes comme femmes, on doit être les défenseurs du fait que c'est à la femme de décider pour elle. Que ce travail qu'on a fait à travers des années de combats, on ne doit jamais revenir en arrière.»

Allié

Il a répété que les femmes trouveront en lui un «indéfectible allié» pour défendre leur droit à l'avortement.

Vendredi, la Cour suprême des États-Unis a invalidé l'arrêt Roe c. Wade, datant de 1973, qui conférait aux femmes le droit de se faire avorter.

Elle remet ainsi entre les mains des États le choix d'interdire l'interruption volontaire de grossesse..

La moitié d'entre eux pourraient adopter des lois en ce sens. La décision a provoqué des manifestations partout au pays.