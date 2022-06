Bataille générale entre les Angels et les Mariners : Plusieurs suspensions émises par le baseball majeur

Le baseball majeur n’a pas hésité à remettre de nombreuses suspensions, lundi, à la suite de la bataille générale entre les Angels de Los Angeles et les Mariners de Seattle, qui a eu lieu lors du dernier match de leur série de trois duels, dimanche.

Le gérant par intérim des Angels, Phil Nevin, s’est ainsi vu décerner la plus grosse des 12 suspensions, soit 10 matchs. Le frappeur des Mariners Jesse Winker, qui a amorcé la dispute après avoir été atteint par un lancer d’Andrew Wantz, a pour sa part mérité sept matchs de suspension.

En plus de Winker, les Mariners ont vu deux autres de leurs joueurs être suspendus, soit J.P. Crawford (cinq matchs) et Julio Rodriguez (deux matchs).

Quant à Wantz, qui avait aussi dirigé un lancer derrière la tête de Rodriguez en première manche, avant d’atteindre Winker lors de la suivante, il a été suspendu trois matchs, tout comme son coéquipier Ryan Tepera.

Outre ces deux hommes et Nevin, du côté des Angels, Anthony Rendon et Dom Chiti se sont vu décerner cinq matchs. Raisel Iglesisas, Ray Montgomery et Manny Del Campo ont reçu deux matchs, tandis que Bill Haselman a été suspendu le temps d’un duel.

La tension a monté d’un cran tout au long de la série entre les deux équipes, alors que les artilleurs ont effectué plusieurs lancers à l’intérieur de la plaque, près des frappeurs. Wantz a toutefois ajouté la goutte qui a fait déborder le vase, en début de match.