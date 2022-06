Déménagements: la Ville de Québec en appelle à la responsabilité des propriétaires d’animaux

La Ville de Québec en appelle à la responsabilité des propriétaires d’animaux domestiques à l’approche de la période des déménagements qui fait craindre à une hausse des abandons.

Dans un communiqué diffusé lundi, l’administration municipale rappelle que d’accueillir un animal de compagnie est un engagement à long terme.

«Il importe donc d’envisager des solutions responsables avant de s’en départir», écrit-elle.

La Ville de Québec souligne qu’en aucun cas, il ne faut abandonner dans la nature ou dans un logement quitté un animal domestique.

En dernier recours, il vaut mieux les porter à un refuge. La Municipalité met à la disposition des citoyens des services animaliers gérés par la SPA de Québec.

«Si toutes les options ont été considérées et que l’animal doit être laissé derrière soi lors d’un déménagement, les propriétaires d’animaux doivent le porter dans un refuge local ou le confier à un organisme d’adoption», précise le communiqué.

Rappelons que la SPA de Québec tiendra ce mardi et mercredi une journée d’adoption de chats sans frais et sans rendez-vous, selon certaines conditions, en réponse à une forte hausse des admissions et en anticipation d’une vague d’abandons dans les prochains jours.

La population a visiblement été touchée par les appels à l’aide de l’organisme, qui s’est félicité lundi d’avoir réalisé 34 adoptions responsables dans le courant de la dernière fin de semaine.

Des félins, mais aussi quelques poules, deux cochons d’Inde, une tortue et un chien ont ainsi trouvé une nouvelle famille.

Sur sa page Facebook, le refuge Adoption Lapins Sans Abri (ALSA), situé sur le boulevard Père-Lelièvre, a également décrit une situation précaire, dimanche.

Avec plus de 100 lapins orphelins, son local est au maximum de sa capacité.

«Le message que l’on veut passer aujourd’hui, s’il vous plaît, si vous êtes prêt à adopter un lapin, tournez vous vers les refuges. Si c’est une décision réfléchie, n’achetez pas, adoptez pour donner une seconde chance aux lapins orphelins», a déclaré une responsable du refuge.