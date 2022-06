Des passeports qui ne passent pas

On va se le dire, la crise des passeports fait mal paraître le gouvernement fédéral. Oui, la situation est généralisée. Oui, ailleurs dans le monde les délais ont explosé. Mais vous savez ce qui différencie le Canada des autres ? Le chaos que la situation a généré. Nulle part ailleurs on n’a vu ça. La situation m’inspire une expression : inertie bureaucratique.

Les files d’attente sont interminables. On assiste à des scènes de tension qui nécessitent l’intervention de la police. Des centaines de voyages doivent être annulés. La crise des passeports met en relief un flagrant manque de préparation des autorités. Pourtant, le scénario était écrit à l’avance.

La sortie de crise représente un gros défi de gestion. Donc, pourquoi ne pas s’inspirer des meilleures pratiques en application ailleurs dans le monde ?

France

Face aux délais qui s’allongent pour obtenir un passeport, plusieurs villes ont ouvert des centres temporaires qui offrent des centaines de rendez-vous par semaine.

Les autorités françaises, dès le mois de mai, ont annoncé un plan d’urgence.

« 400 dispositifs de recueil de demandes de titres vont être déployés dans les mairies dans un délai d’un mois », annonçait le gouvernement il y a près de deux mois.

Royaume-Uni

Plus d’un demi-million de Britanniques risquent de ne pas recevoir leur passeport à temps pour voyager cet été. Au Royaume-Uni, la presse parle d’un « dérapage » et les oppositions politiques dénoncent un « scandale ».

La différence avec ce qui se passe chez nous ? À Londres, on n’assiste pas aux scènes chaotiques et disgracieuses. Le gouvernement britannique offre notamment la possibilité de suivre, en ligne, l’évolution de sa demande de passeport. On peut même connaître les délais pour recevoir son précieux document. C’est la base d’un service à la clientèle décent.

Il est anormal que chez nous, les citoyens soient laissés dans l’ignorance au point de devoir attendre 35 heures en file d’attente pour parler à un représentant de Service Canada.

Australie

Les délais en Australie ont dépassé les 12 semaines pour obtenir un passeport. Ceux qui sont en attente peuvent contacter les autorités par courriel pour connaître le statut de leur demande après 8 semaines.

Les Australiens peuvent aussi commander un passeport d’urgence en 48 heures, s’ils répondent à certains critères. Ils n’ont qu’à envoyer la documentation par la poste.

Cela me semble être une bonne idée pour calmer la crise au Canada. Peut-être que le gouvernement Trudeau gagnerait à s’en inspirer. Je vous pose la question : est-il temps de dompter le monstre bureaucratique qu’est devenu Service Canada ?

Voyager

Après deux ans de vache maigre en raison de la pandémie, l’industrie du voyage n’est pas sortie du bois ! Et alors que les avions ne demandent pas mieux que de s’envoler, la crise des passeports perturbe les activités.

La pénurie de main-d’œuvre ne prend pas de vacances elle non plus. Le chaos règne aussi dans plusieurs aéroports canadiens, qui n’arrivent pas à fournir à la demande.

À Montréal-Trudeau, l’attente est souvent interminable. On ne compte plus les retards. Le nombre de bagages perdus explose partout.

Au final ? Après avoir attendu des heures interminables, après avoir déposé sa demande, après avoir reçu son passeport... on aura tous bien besoin de vacances !