Deux suspects d’un meurtre finalement acquittés

Deux hommes détenus depuis deux ans pour le meurtre d’un criminel de Lanaudière dont le corps n’a jamais été retrouvé ont été libérés de prison, eux qui ont été acquittés hier par un jury des accusations qui pesaient contre eux au terme de leur procès.

• À lire aussi: Sept suspects arrêtés pour un meurtre de 2019

• À lire aussi: Un meurtre, mais pas encore de cadavre

Jonathan Provencher, 43 ans, et Alfredo Farinas Rodriguez, 26 ans, sont tous deux non coupables de complot et du meurtre de Simon Dufresne, a tranché un jury en après-midi au palais de justice de Joliette.

Respectivement résidents de Deux-Montagnes et de Saint-François-du-Lac, ces deux hommes, ainsi que trois autres suspects, s’étaient fait passer les menottes en mai 2020.

« C’est un soulagement pour mon client de ne plus avoir à porter ce poids-là après 28 mois [incarcéré]. Il est parti à pleurer en sortant du palais de justice, c’est beaucoup d’émotions », a souligné au Journal Me Patrick Davis, qui représentait Jonathan Provencher.

Me Valérie La Madeleine représentait le deuxième accusé, Alfredo Farinas Rodriguez.

Introuvable

La victime âgée de 31 ans s’était volatilisée en février 2019, à Rawdon. Sa disparition avait été rapportée aux autorités que trois mois plus tard.

À ce jour, son corps demeure introuvable, mais la Sûreté du Québec traite le dossier comme un meurtre depuis pratiquement le début de l’enquête.

Photo courtoisie

Dufresne était connu notamment pour ses liens avec le crime organisé et vendait de la drogue avant sa mort. C’est une dette d’argent qui serait à l’origine de son meurtre, selon nos informations.

Il traine également un lourd passé criminel. Il avait écopé de 52 mois de pénitencier pour l’homicide involontaire d’Anthony Bibeau.

D’autres suspects

Selon Me Davis, c’est le témoignage d’un témoin de la Couronne lors du procès qui a soulevé le doute chez le jury qu’un tiers suspect pourrait plutôt être l’auteur du meurtre dans cette affaire. Cette personne ne fait actuellement pas face à des accusations, a précisé l’avocat.

Quant aux trois autres hommes qui s’étaient aussi fait épingler par la SQ en mai 2020, ils doivent subir leur procès cet automne.

Jonathan Tshinkenke, 22 ans, de Montréal, est accusé de complot, de complicité de meurtre et de séquestration. Yvon Camirand, 57 ans, de Saint-Calixte, fait uniquement face à une accusation de complicité de meurtre.

Pour sa part, Stéphane Larouche, aussi un résident de Saint-Calixte, est accusé de complicité de meurtre et de séquestration. L’homme de 49 ans est le seul qui avait été remis en liberté sous certaines conditions, en mai dernier, en attendant son procès.