Émile Bilodeau s’éclate sur la route tout l’été

Artiste engagé et verbomoteur, Émile Bilodeau est occupé comme jamais par la saison des festivals qui bat son plein.

Originaire de Longueuil, l’auteur-compositeur-interprète de 25 ans a profité de son passage sur le plateau de «La belle tournée», au parc Haendel de Candiac, pour parler de ce qui l’anime et chanter sa pièce «La jungle du capital».

Il ne faisait pas beau ni très chaud lors du tournage de l’épisode dédié à la Montérégie qui est diffusé ce lundi, à TVA. Qu’à cela ne tienne, Audrey-Louise Beauséjour de «Star Académie», Lise Dion et Alex Burger ont quand même eu du plaisir à chanter des pièces comme «La Rive-Sud» de Michel Rivard ou «Bienvenue à Longueuil» de Damien Robitaille. Elliot Maginot est aussi de la partie pour le segment «Carte postale».

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Comme beaucoup d’artistes, Émile Bilodeau profite de la reprise des activités pour jouer les pièces de son troisième opus, «Petite nature», et il vient de briller aux Francos de Montréal avec ses invités Elisapie, Maten, Laura Niquay et Scott-Pien Picard.

Émile Bilodeau est plus qu’heureux de retrouver les gens. «Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas fait autant de "shows" en si peu de temps. C’est le "fun" de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, de voir de vieux amis et la famille.»

Il s’apprête à mettre le cap sur la Gaspésie, où il donnera un spectacle le 2 juillet au Festival en chanson de Petite-Vallée, qui l’a toujours bien accueilli. Cette année, il y est «passeur» avec le grand Paul Piché, dont il est l’héritier à titre d’auteur-compositeur-interprète socialement engagé.

«Petite-Vallée m’a adopté depuis mes débuts et je suis un des artistes qui a le plus joué là-bas», a-t-il dit à l’Agence QMI, profitant de l’entrevue pour discuter d’écologie, d’immigration et de la prochaine campagne électorale, des thèmes qu’il compte aborder durant ses spectacles cet été.

Comme les élections au Québec se tiendront le 3 octobre prochain et que les sondages prédisent encore plus de députés pour la Coalition avenir Québec (CAQ), Émile Bilodeau veut promouvoir Québec solidaire et la souveraineté. Il veut notamment «limiter les dégâts», car il trouve que la CAQ et le premier ministre François Legault sont déjà «arrogants».

«Quand la CAQ va rentrer majoritaire le 3 octobre, je vais vraiment être fâché contre moi si je n’ai pas fait mon bout. Tant qu’à avoir quatre ans avec la CAQ, on va essayer de rentrer plus de députés progressistes, qui pensent plus aux revenus des gens, aux familles, au logement. François Legault a une définition de ce que c’est d’être Québécois et ça me tombe sur les nerfs.»

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Penser à sa santé

Même s’il est encore jeune, lui qui célébrera son 26e anniversaire ce mardi, Émile Bilodeau commence à penser davantage à sa santé. «Il va falloir que je lâche la bière et que je mange mieux, ça, c’est un défi pour moi, mais j’ai confiance que je vais trouver l’équilibre entre le plaisir et la santé. Ce n’est pas moi qui vais tricher en mangeant du bacon le matin à l’hôtel!»

Puisqu’il est «travaillant» comme sa carrière l’a démontré, «il ne fait pas de compromis quand il sent l’urgence» parce qu’il «[veut] vivre longtemps».

L’émission «La belle tournée» consacrée à la Montérégie est diffusée ce lundi, à 20 h, à TVA.