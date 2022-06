Étude économique commandée par Lévis: Marchand met des bémols sur les gains du 3e lien

Le maire de Québec met des bémols sur l'étude économique commandée par la Ville de Lévis pour exposer les «impacts positifs» du troisième lien.

Bruno Marchand a pris connaissance de l'étude présentée jeudi dernier par son homologue Gilles Lehouillier.

Celle-ci a été commandée au coût de 65 000 $ à la firme WSP, qui a reçu comme mandat de présenter les effets bénéfiques du tunnel Québec-Lévis.

Elle concluait que «les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches verront leur produit intérieur brut (PIB) augmenter de plus de 630 M$ dès 2032».

Pour Bruno Marchand, cette étude apporte «de l'eau au moulin», mais elle est loin de faire le tour de la question.

«C'est pas à acheter en bloc. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise étude, que ça ne vaut pas la peine. Mais il faut la mettre en contexte et être capable d'entendre les experts qui disent : attention. Quand on commande une étude sur les avantages, c'est sûr qu'on ne recevra pas une étude sur les désavantages.»

Concernant les 630 millions $ d'ajout au PIB, il souligne que ce chiffre «a l'air important, mais c'est moins d'un pour cent» du PIB de la région.

«Certains disent même que ça a une valeur limitée par rapport à où on pourrait mettre l'argent ailleurs.»

Plusieurs calculs ont été remis en question par des observateurs indépendants, a-t-il noté. Notamment le temps de travail augmenté par rapport au temps de déplacement réduit, ou encore le gain économique qu'un investissement de 6,5 milliards $ peut apporter.

«Il y a des spécialistes qui remettaient en question ce calcul par utilisateur. [D'autres soulignaient que] plus on injecte dans l'économie, peu importe où on va injecter, on va augmenter nécessairement les effets économiques, que ce soit un pont, un tunnel ou même autre chose. C'est pour ça que je veux me garder un peu en réserve. On va continuer de voir ce que les experts et les analystes en disent. On voit qu'il y a certains doutes qui sont émis par rapport à la plus-value.»

La Ville de Québec n'a pas l'intention d'imiter la Ville voisine et de faire ses propres études sur le troisième lien.

«Moi, je pense que c'est au gouvernement de le démontrer. C'est pas à Québec de mettre de l'argent pour évaluer la valeur d'un projet. C'est au gouvernement du Québec.»