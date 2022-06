Festival en chanson de Petite-Vallée: 8 spectacles à voir

Du 29 juin au 9 juillet, la Gaspésie vibrera au rythme de la musique de chanteurs et de musiciens d’ici et d’ailleurs. Le Journal s’est entretenu avec Alan Côté, directeur du Festival depuis 1998. Aux incontournables Paul Piché, Zachary Richard, Stephen Faulkner, Paul Daraîche et Émile Biodeau, il ajoute huit spectacles à ne pas manquer lors de cette 39e édition.

Déferlante autochtone

Photo courtoisie, Éric Myre

« Un spectacle qui regroupe 5 groupes et artistes autochtones : Maten, Ninan, Scott-Pien Picard, Pascal Ottawa et Bryan André. Avec onze musiciens autochtones, dans une mise en scène de Denis Bouchard. Ce spectacle a été créé à Maliotenam dans le cadre d’une résidence, un projet incubateur qui s’est tenu à la mi-mai. Denis Bouchard a vraiment pris l’expression déferlante autochtone à la lettre; ça va déferler sur un temps rare dans le chapiteau ! »

► Le 1er juillet à 22 h

Les chansonneurs des escales en chanson

Photo courtoisie

« Les spectacles autour des chansonneurs qui sont nos découvertes de l’année seront de super spectacles, dont celui du 1er juillet qui a été présenté aux Francos et à Québec la semaine dernière. C’est vraiment une belle gang d’artistes, une Française et des Québécois (dont Charlotte Brousseau) tous des auteurs-compositeurs-interprètes. C’est très éclectique avec de la pop, du folk, de la musique un peu contemporaine. »

► Le 1er juillet à 14 h 30

Salomé Leclerc

Photo d'archives, Cedric Belanger

« Elle fait partie de cette bande de filles, avec Lou-Adriane Cassidy, qui sont magnifiques ! Elle a participé aux Rencontres qui chantent, des résidences de création artistique il y a très longtemps. Salomé, on l’accompagne aussi depuis longtemps, on la suit et on l’aime beaucoup. »

► Le 3 juillet à 14 h 30

La marée gaspésienne

Capture d'écran tirée de Youtube

« La marée gaspésienne qui regroupe 5 artistes gaspésiens : Juan Sebastian Larobina, Cédrik St-Onge, le duo Dans l’Shed, Jeanne Côté et Guillaume St-Onge et moi-même qui monterai sur scène avec eux pour faire quelques chansons. Ce spectacle a été créé l’été passé et a tourné à travers le Québec cette année. C’est un spectacle en mode bluegrass (seulement deux micros et on entend bien les voix) qui met en valeur la créativité des Gaspésiens. Vraiment une belle proposition. »

► Le 4 juillet à 20 h

La marée du nouveau monde

Photo d'archives, Agence QMI

« La marée du nouveau monde est un spectacle que j’ai monté avec Laura Niquay, Élage Diouf, Juste Robert, Josianne Paradis, Simon Kearney et Olivier Bélisle. Vraiment un beau spectacle très éclectique et très énergique qui brasse la cabane pas mal ! »

► Le 6 juillet à 14 h 30

Étienne Coppée

Capture d'écran tirée de YouTube

« Un artiste qu’on encourage et qui est là, qu’on connaît et qu’on accompagne depuis longtemps et qui vient d’émerger sur la grande scène québécoise. »

► Le 6 juillet à 10 h

La traverse miraculeuse

Photo courtoisie

« C’est vraiment magnifique, avec 4 Charbonniers (anciennement Les charbonniers de l’enfer) et La Nef, le groupe de musique ancienne. C’est complètement de la magie avec des jouets et de la musique d’un autre temps qui est quand même très contemporaine dans la façon d’être présentée ! »

► Le 9 juillet à 14 h 30

Pour une histoire d’un soir

Photo Chantal Poirier

« C’est une valeur sûre dans les têtes d’affiche et un beau spectacle de femmes avec Marie Carmen, Joe Bocan et Marie Denise Pelletier. »

► Le 9 juillet à 20 h

♦ Alan Côté souligne aussi la présence d’artistes internationaux comme The Revelers (le 30 juin à 22 h) avec leur son cajun, country et blues et Bonbon Vodou (de l’île de La Réunion et de la France, le 1er juillet à 17 h) ainsi que les cinq spectacles Pop-Up qui seront annoncés à la dernière minute et qui seront présentés dans cinq lieux inusités du Festival.