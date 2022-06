Photo courtoisie

Andréanne Simard (photo), propriétaire et cofondatrice de Charlotte et Charlie, cette boutique branchée pour tout-petits avec son magasin grande surface au 1751, rue du Marais à Québec et son site transactionnel au charlotteetcharlie.ca, m’annonce un investissement majeur à Québec pour le lancement d’un nouveau centre de distribution cybercommerce à la fine pointe de la technologie. Cet entrepôt de 12 000 pieds carrés situé dans le parc industriel Duberger à Québec et qui ouvrira en janvier 2023 permettra à Charlotte et Charlie de solidifier sa position de leader dans la vente en ligne de produits et accessoires pour tout-petits. L’entrepôt bénéficiera des dernières nouveautés sur le plan logistique et technologique, ce qui permettra d’offrir une expérience de livraison optimisée pour les clients. Représentant un investissement de 2,5 M$, ce nouvel entrepôt va générer 20 nouveaux emplois. Cela s’ajoute aux 55 employés actuels de la compagnie.

Objectif dépassé

Photo courtoisie

Le 11e RAID Banque Nationale, présenté le 28 mai dernier, a permis d’amasser 150 180$ (l’objectif était de 125 000) qui seront investis pour l’achat d’équipements afin d’augmenter significativement le nombre de chirurgies et d’examens en clinique externe réalisés sur le territoire de Lévis. RAID Banque Nationale 2022 a permis de franchir un nouveau sommet, car 1 466 273 M$ ont été versés au centre hospitalier depuis 2010. Sur la photo, quelques partenaires de cette activité: Amélie Landry (Ville de Lévis), Éric Cloutier (Tetra Tech), Caroline Côté (présidente d’honneur, Banque Nationale), Christophe Boucher (Groupe Boucher Sports), le Dr Pierre Lapointe (orthopédiste) à l’arrière, Catherine Gauthier (présidente du comité organisateur), le Dr Rémi Lavoie (membre du comité organisateur), gastroentérologue.

85 ans

Photo courtoisie

Jean Therrien (photo), cet ancien défenseur dans les ligues de hockey Eastern et Internationale (1959-1971) et qui fut par la suite restaurateur sur la Grande Allée et dans le Vieux-Québec (Le Petit Château, La Petite Italie et Le Patrimoine), a célébré hier (26 juin) son 85e anniversaire de naissance. Toujours joueur de golf au grand plaisir de ses partenaires, à qui il aime bien jouer des tours, il continue sa prolifique production de toiles, reproduisant les plus beaux paysages du Québec et d’ailleurs. La famille et les amis de Jean, toujours aussi coloré, se délectent inlassablement de ses anecdotes et sont privilégiés de pouvoir partager encore de bons moments avec lui.

En souvenir

Photo d'archives

Le 27 juin 1972. Bobby Hull signe un contrat de 10 ans avec les Jets de Winnipeg de l'Association mondiale du hockey (AMH) d’une valeur de 2,5M$. Il devient ainsi le premier millionnaire du hockey. Ce contrat donne aussi de la crédibilité à l’AMH et aux Jets, qui signeront plus tard les Suédois Anders Hedberg et Ulf Nilsson. Sur la photo, Bobby Hull reçoit même un chèque de l’AMH de 1M$ en boni.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pascale Bussières (photo), comédienne et actrice, 54 ans... Tobey Maguire, acteur américain, 47 ans... Sylvie Fréchette, ex-nageuse synchronisée médaille d’or olympique à Barcelone, conférencière, 55 ans... Isabelle Adjani, actrice française, 67 ans... Jacques Michel, auteur-compositeur-interprète, 81 ans... Charles Bronfman, philanthrope et ex-propriétaire des Expos de Montréal, 91 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 27 juin 2021: Jean-Claude Dionne (photo), 86 ans, géographe et géomorphologue québécois, et professeur émérite de l’Université Laval... 2018: Phil Rodgers, 80 ans, golfeur américain qui a 5 victoires sur le circuit de la PGA... 2018: Joe Jackson, 89 ans, le père de Michael Jackson et patriarche du clan Jackson... 2017: Anthony Young, 51 ans, ex-lanceur des Mets de New York...