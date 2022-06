La grande majorité des Québécois achètent local pour soutenir les PME

Une écrasante majorité de Québécois (90 %) affirment qu'il est important pour eux d'encourager les petites entreprises locales, selon un sondage mené par Maru/Matchbox pour la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

À l’échelle du pays, cette proportion atteint 86 %.

Le sondage dévoilé lundi révèle également que 73 % des personnes interrogées au Québec, et 66 % au Canada, disent faire un effort pour acheter auprès de petites entreprises plutôt qu'auprès de grands détaillants en ligne.

Le désir de «soutenir leur communauté» est la principale raison qui les poussent à privilégier les petits commerces locaux (pour 56 % des Canadiens), suivi de la «volonté d’aider les PME à réussir» (50 %), de l’accueil du personnel (46%), de la commodité ou proximité (40 %), des articles uniques et de qualités (38 %) et les bons prix (29 %).

«Les gens aiment trouver leurs produits favoris à proximité de leur domicile et sont sensibles à la contribution des commerces locaux à notre économie. Les consommateurs envoient un message très fort de soutien à l'achat local», a déclaré François Vincent, vice-président à la FCEI.

La moitié des PME sont endettées

Selon les plus récentes données de la FCEI, 55 % des PME au Québec ont toujours des revenus sous la normale (54 % au Canada), 63 % ont des dettes pandémiques (62 % au Canada) et 70 % ressentent un stress pandémique persistant (78 % à l’échelle du pays).

«Il n'y a pas de bon ou de moins bon moment pour prendre le temps de soutenir l'achat local. C'est une action de tous les jours. Et quand on la pratique, c'est un peu comme si on célébrait nos petits commerces préférés», a ajouté M. Vincent.

Le sondage a été réalisé le 15 juin 2022 auprès de 1516 Canadiens.