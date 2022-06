La volonté d’aider

Je lis ta chronique presque tous les jours. Quelquefois, ce que j’y lis m’attriste, mais quelquefois au contraire, cela me fait rire. Pas de la lettre comme telle ni de ta réponse, mais de la situation que la personne expose dans sa lettre.

Ce qui me fait penser bien souvent que certaines personnes ont un réel besoin de se confier, et qu’heureusement tu es là pour leur répondre avec ton bon sens. Cette semaine, j’ai souri à la lecture de la confidence faite par cette madame de 80 ans qui se disait inquiète que son futur conjoint puisse être nul en matière de sexe.

Je me suis alors demandé à moi-même : est-ce qu’elle veut du sexe, cette femme-là, ou bien est-ce qu’elle veut avoir un vieil homme dans sa vie ? Il faut qu’elle se fasse une idée quand même ! Tout le monde sait que généralement, les deux ne sont pas compatibles.

Voici très franchement ce que je lui dirais si je la rencontrais en personne : « Madame, vous avez peut-être été totalement contentée par votre précédent conjoint, et de ce fait, vous n’avez jamais mis les pieds dans un sex-shop.

« Peut-être ne savez-vous même pas que ce genre d’endroit existe et que les dames y sont les bienvenues. Que dans ces endroits, vous pourriez trouver un objet sexuel à votre pointure pour remplacer ce que votre vieux ne peut pas vous donner. Ce genre d’objet est d’ailleurs souvent plus performant que n’importe quel vieux monsieur, et avec des batteries supérieures à celles d’un pacemaker.

« En vous munissant d’un tel objet, madame, vous pourriez laisser votre vieux tranquille sur le plan du sexe et vous concentrer sur l’amitié, la tendresse, la présence et les sorties ensemble, qu’il vous offre si généreusement. »

Je n’ai jamais été de type pudique, mais j’avoue honnêtement qu’il ne me serait jamais venu à l’idée de répondre à cette dame aussi clairement que vous le faites. Merci de l’avoir fait à ma place, mon cher monsieur.