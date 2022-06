Le développement du supercanon de nouveau arrêté

L'armée américaine a décidé de mettre fin à ses recherches pour réamorcer le développement d’un supercanon SLRC (canon stratégique à longue portée) commencé dans les années 70 par Gerald Bull, ici à Highwater en Estrie. La relance du projet il y a près de quatre ans était pourtant alors considérée comme une priorité par l'U.S. Army.

Bull a été tué à Bruxelles en 1990 – sans doute par le Mossad –, alors qu’il développait pour l’Irak de Saddam Hussein le plus gros canon de l’histoire, que les médias ont appelé le «Canon de l’apocalypse».

On croyait l’idée de supercanon complètement dépassée par la technologie des missiles jusqu’à ce que, à l’automne 2018, le Pentagone annonce qu’il relançait en accéléré le développement de supercanons.

Supercanons: US Navy contre US Army

Les stratèges américains estimaient que des canons géants aéroportables avec 1850 km de portée étaient la façon la plus pratique et économique de contester la prédominance de Pékin en mer de Chine méridionale, où les Chinois ont créé des bases militaires sur des îles artificielles à souveraineté contestée. Pas besoin de maintenir en opération une force navale extrêmement onéreuse et vulnérable de porte-avions avec navires d'escorte. Les supercanons auraient pu être déployés aux Philippines ou sur le territoire d’autres alliés des Américains dans la région.

Mais la marine américaine ne voulait absolument pas que l’armée vienne jouer dans ses plates-bandes. Développer et déployer des supercanons, ça voulait dire moins d’argent pour ses bateaux. Le Pentagone a donné raison à la marine.

Guerre d’Ukraine et supercanons

Lors d'audiences devant une commission du Congrès, un représentant du Pentagone a expliqué aux élus que la décision avait été prise pour «éliminer les redondances» et «garantir que nous utilisons efficacement l'argent des contribuables», notant que la poursuite du projet aurait pu coûter des milliards de dollars. L'armée aurait dû créer des unités entièrement nouvelles et une infrastructure organisationnelle pour les intégrer.

Le rôle déterminant joué actuellement par l’artillerie à longue portée dans la guerre d’Ukraine pourrait peut-être amener l'U.S. Army à tenter de convaincre le Pentagone de revenir sur sa décision. Des supercanons SLRC déployés en Allemagne pourraient atteindre des objectifs dans la région de Moscou avec des obus invulnérables guidés par GPS.