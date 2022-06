Les Blue Jays ne font qu’une bouchée des Red Sox

Les Blue Jays de Toronto n’ont laissé aucune chance aux Red Sox de Boston, lundi au Rogers Centre, en les défaisant facilement par la marque de 7 à 2.

Le lanceur des favoris de la foule, Kevin Gausman (6-6), s’est particulièrement fait plaisir en retirant 10 frappeurs sur des prises. Il a finalement laissé sa place après sept manches de travail, lui qui n’a permis que quatre coups sûrs et deux buts sur balles.

Le releveur Shaun Anderson, arrivé en neuvième manche, a permis les deux points des Red Sox, sur quatre coups sûrs.

Offensivement, les Jays ont eu du succès avec la longue balle. George Springer (un point) et Vladimir Guerrero fils (deux points) ont d’abord porté un dur coup à leurs adversaires, en troisième manche. Matt Chapman a par la suite ajouté deux points, lui aussi avec un circuit de deux points, en cinquième manche.

Le lanceur des Red Sox Connor Seabold (0-1), qui en était seulement à son deuxième départ en carrière dans le baseball majeur, a vécu un véritable enfer, lui qui a permis l’ensemble des sept points en quatre manches et deux tiers, sur neuf coups sûrs et un but sur balles. Malgré cette sortie catastrophique, il a passé sept adversaires dans la mitaine.

Les deux équipes poursuivront cette série de trois matchs mardi. Michael Wacha (Red Sox) et Ross Stripling (Blue Jays) devraient être les hommes sur la butte.

Les Yankees l’emportent tardivement

À New York, une poussée de six points des Yankees en septième manche leur a permis de vaincre les Athletics d’Oakland 9 à 5.

Josh Donaldson (double), Jose Trevino (double) et Marwin Gonzalez (simple) ont tous réussi des frappes de deux points lors de ce tour au bâton, pour donner les devants aux leurs.

Les visiteurs ont pour leur part marqué l’ensemble de leurs points en troisième manche, dont trois grâce à un double d’Elvis Andrus, qui vidait les sentiers.