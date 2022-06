Les Chiens d'Anakim arrivent à Trois-Rivières

L'organisme Les Chiens d'Anakim, qui forme des chiens d'assistance pour des gens ayant des besoins particuliers comme l'anxiété ou des stress post-traumatiques, débarque à Trois-Rivières.

Les besoins ici sont grands, comme partout ailleurs depuis le début de la pandémie.

Audrey Caron fait partie des gens qui ont besoin de ce soutien. TVA Nouvelles a d'ailleurs assisté au travail de son chien d'assistance alors qu'elle s'est écroulée au sol lors d’une rencontre dans les locaux de l'organisme.

Vivant avec plusieurs problématiques, dont l'anxiété sévère, ça lui arrive souvent de perdre conscience lors de situations stressantes.

«Baska c'est ma liberté. C'est mon deuxième chien d'assistance que j'ai. Sans elle, je ne peux pas conduire, travailler, dormir, je vais à l'hôpital, je fais des commotions cérébrales», a raconté Mme Caron.

Depuis deux ans, son chien d'assistance l'aide à contrôler ses crises. C'est le rôle des animaux formés par l'organisme Les Chiens d'Anakim qui vient d'arriver à Trois-Rivières. Elle a d'ailleurs pu rejoindre l'entreprise et, de cette façon, travailler avec son compagnon.

«Aussitôt qu'elle voit que sa bénéficiaire ne va pas bien, elle va directement s'asseoir dessus et si elle est debout, elle va l'alerter et elle va lui sauter dessus. Un chien d'assistance n'a pas le droit de sauter, mais elle, c'est son alerte. C'est ce qu'il lui dit : ''ok, il faut que tu t'assoies, il faut que tu te mettes dans un endroit plus sécuritaire''», a expliqué la propriétaire et fondatrice de l'organisme, Sonia Baillargeon.

Anxiété généralisée, trouble du spectre de l'autisme, trouble de personnalité limite; les besoins sont nombreux et différents.

Pour Cédric Gauthier, un autre bénéficiaire, il s'agit d'un trouble post-traumatique.

«L'avoir toujours avec moi, ç’a changé grandement ma vie parce que je ne pouvais plus sortir du tout dans les commerces, je ne dormais plus, je ne pouvais plus prendre aucune décision», a-t-il expliqué.

Élève au salon de toilettage où l'organisme prend place, il peut, lui aussi, désormais travailler avec son chien en toute confiance.

Pour la propriétaire du Salon de toilettage Lave-Canins, de louer un local à l'organisme, c'est une façon de donner un coup de main à tous ceux et celles qui attendent impatiemment leur chien d'assistance.

«J'ai appris avec Cédric, un de mes élèves qui a déjà un chien d'assistance, comment le chien se comporte quand il a une crise. J'adore les chiens, encore plus ces chiens-là quand ils travaillent avec des personnes anxieuses, ça vient encore plus me chercher», a fait valoir Lise Gauvin.

Pour l'instant, huit chiens sont certifiés pour l'assistance et plus de 50 autres sont en formation.

Lors de la création Des Chiens d'Anakim en 2019, les demandes étaient là, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui.

La pandémie a créé beaucoup de stress et d'anxiété et les gens ont besoin de support plus que jamais. L'organisme reçoit une quinzaine de demandes chaque jour, mais ne peut malheureusement pas répondre à la demande pour l'instant.

Dresser un chien pour des tâches particulières peut prendre jusqu'à deux ans.

L'organisme est d'ailleurs à la recherche de familles d'accueil pour pouvoir former plus de chiens. Trois-Rivières et Saint-Jean-sur-Richelieu sont pour l'instant les deux points d'ancrage Des Chiens d'Anakim. Une autre succursale pourrait voir le jour à Laval, mais des gens de partout au Québec comptent sur les services.