Luongo intronisé au Temple de la renommée

L'ancien gardien de but Roberto Luongo sera intronisé au Temple de la renommée du hockey le 14 novembre à Toronto, a annoncé l'organisation lundi.

Le natif de Montréal effectuera son entrée au Panthéon en même temps que l’ex-capitaine des Sénateurs d’Ottawa Daniel Alfredsson, des frères jumeaux Daniel et Henrik Sedin, ainsi que de la Finlandaise Riika Sallinen et du bâtisseur Herb Carnegie.

Luongo, 43 ans, a été le quatrième choix au total du repêchage de la Ligue nationale en 1997 quand les Islanders de New York l’ont sélectionné. Échangé aux Panthers de la Floride en juin 2000, il a récolté 489 victoires en saison régulière, ce qui représente le quatrième plus grand nombre de l’histoire du circuit Bettman. Il a été l’auteur de deux saisons d’au moins 40 triomphes. Le récipiendaire du trophée William-M.-Jennings en 2010-2011 est aussi passé à un gain près cette année-là de remporter la coupe Stanley avec les Canucks de Vancouver.

N'ayant jamais gagné le trophée Vézina, il a disputé sa dernière campagne en 2018-2019. Sur la scène internationale, l’ex-porte-couleurs des Foreurs de Val-d’Or dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec a empoché deux médailles d’or olympiques.

Des joueurs au palmarès éloquent

Pour sa part, Alfredsson a représenté le visage des Sénateurs pendant de nombreuses années. Le Suédois a obtenu le trophée Calder, remis à la recrue par excellence, en 1995-1996, et le King-Clancy en 2011-2012. Il a mené le club ontarien à une participation à la finale au printemps 2007. Ayant conclu son parcours chez les Red Wings de Detroit en 2014, il a accumulé 1157 points, dont 444 filets, en 1246 affrontements.

Compatriotes d’Alfredsson, les Sedin ont fait la pluie et le beau temps avec les Canucks de Vancouver, sans cependant gagner la coupe eux non plus. Henrik et Daniel ont gagné le Art-Ross respectivement en 2009-2010 et 2010-2011. Ils ont combiné de 2010 à 2018 pas moins de 2111 points, incluant 633 buts.