Nouveau contrat pour Timothy Liljegren

Les Maple Leafs de Toronto ont accordé lundi un contrat de deux ans et d’une valeur annuelle moyenne de 1,4 million $ au défenseur Timothy Liljegren.

Ce dernier a terminé cette année son contrat de recrue dans la Ligue nationale et était admissible à l’autonomie partielle. Au cours de la plus récente saison, le hockeyeur de 23 ans a récolté cinq buts et 18 mentions d’aide pour 23 points en 61 rencontres, tout en affichant un différentiel de +15.

Gagnant de la coupe Calder avec les Marlies de Toronto en 2018, le Suédois a aussi disputé deux matchs éliminatoires lors de la série de premier tour contre le Lightning de Tampa Bay.

Liljegren a été un choix de première ronde, le 17e au total, au repêchage amateur de 2017.

Maxim Mamin retourne en Russie

Par ailleurs, l’attaquant Maxim Mamin ne portera plus l’uniforme des Panthers de la Floride, car il a signé un contrat de trois ans avec le CSKA de Moscou, dans la Ligue continentale de hockey, lundi.

C’est ce qu’a rapporté le média russe TASS. Le patineur de 27 ans était admissible à l’autonomie complète dans la Ligue nationale après avoir complété un pacte d’un an et de 975 000 $.

Mamin a peiné à faire sa place chez les Panthers, qui l’avaient sélectionné au sixième tour du repêchage de 2016. D’ailleurs, après 33 parties étalées sur deux ans à Sunrise, il avait pris le chemin de sa ville natale en 2018-2019 pour ensuite revenir en Floride en prévision de la dernière campagne. Cependant, il a joué seulement 40 matchs du circuit Bettman, amassant 14 points, et a disputé sept rencontres des Thunderbirds de Springfield, dans la Ligue américaine.

Le joueur d’avant a une large expérience dans la KHL, d’autant plus qu’il a vu de l’action avec le CSKA en finale de la Coupe Gagarine 2021. Ses premières joutes dans cette ligue remontent à la saison 2014-2015.