Priorités électorales des PME: la pénurie de main-d’œuvre et l’inflation

La pénurie de main-d’œuvre et l’inflation sont au cœur des préoccupations de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) en vue des prochaines élections provinciales du Québec, a fait savoir l’organisme lundi à l’occasion de la Journée des micros, petites et moyennes entreprises (PME).

«Si le prochain gouvernement souhaite favoriser une économie florissante, le plan d’action ne pourra pas se faire sans les PME. C’est tout simplement impensable. Voilà pourquoi nous dévoilons notre plateforme électorale qui reprend les enjeux de l’heure des PME», a déclaré François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Tous les domaines sont affectés par la pénurie de main-d’œuvre, principalement les PME. Un grand nombre d’entrepreneurs se voit donc forcer de faire plus d’heures (63 %) ou encore de refuser des ventes ou des contrats (39 %), estime la FCEI.

En plus, l’inflation et l’augmentation des prix viennent s’ajouter au fardeau des PME, alors que plus de 85 % des chefs d’entreprises ont avoué que l’inflation a «un impact négatif sur leurs affaires».

«Si le gouvernement du Québec veut assurer une croissance économique forte, il doit répondre aux freins majeurs à la réussite des PME que sont la pénurie de main-d’œuvre et l’augmentation des prix. Après avoir franchi l’Everest pendant la pandémie, voilà que les PME se trouvent devant le Kilimandjaro et le Mont-Blanc», a expliqué François Vincent.

La FCEI rappelle également que les règles fiscales sont beaucoup moins avantageuses au Québec que dans les autres provinces en raison du taux d’impôts. Sans oublier que les taxes sur la masse salariale y sont les plus élevées au pays.

«Il faut réduire les taxes et impôts et mettre un terme à l’injustice fiscale, car cela nuit à nos entrepreneurs, aux employés et à l’économie. Une baisse du fardeau fiscal permettrait à 72 % des PME d’augmenter la rémunération de leurs employés, à 48 % d’investir dans l’acquisition de machines et d’outillage, et d’aider 47 % d’entre elles à embaucher de nouveaux employés!», a ainsi mentionné M. Vincent.