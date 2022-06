Prolongation de contrat pour Don Sweeney

Le directeur général Don Sweeney a toujours la confiance de ses patrons chez les Bruins de Boston, puisqu’il vient de parapher une prolongation de contrat de plusieurs années.

C’est ce qu’a annoncé l’organisation du Massachusetts, lundi, dans un communiqué où elle ne dévoile pas la durée exacte ni les clauses financières de la nouvelle entente de l’homme de 55 ans.

«Nous sommes fiers d'offrir à Don Sweeney un contrat de plusieurs années pour qu’il demeure le directeur général des Bruins de Boston, a déclaré le propriétaire Charlie Jacobs dans un communiqué. Sous sa direction, les Bruins de Boston ont été l'une des concessions les plus victorieuses de la ligue et des candidats permanents aux séries éliminatoires année après année. Bien que nous reconnaissions qu'il y a du travail à faire pour atteindre l'objectif ultime de ramener la coupe Stanley à Boston, je suis convaincu que le désir de Don d’avoir la meilleure équipe sur la glace et à l’extérieur nous aidera à gravir à nouveau cette montagne.»

Sweeney est devenu le huitième DG de l’histoire des Bruins avant le début de la saison 2015-2016. Depuis, son équipe a participé aux éliminatoires à six reprises en sept campagnes. Elle a également atteint la finale de la Coupe Stanley en 2018-2019.

«Ayant eu le plaisir de travailler en étroite collaboration avec Don pendant plus d'une décennie, j'ai pu constater de visu son éthique de travail infatigable en ce qui concerne toutes les facettes de la gestion de notre état-major, a indiqué le président des Bruins, Cam Neely. Il reste déterminé à faire tout ce qu'il faut pour donner aux Bruins de Boston la meilleure chance de gagner chaque saison.»

Sweeney œuvre depuis 2006 au sein de l’organisation des Bruins, lui qui occupé les fonctions de directeur du développement des joueurs et des opérations hockey (2006 à 2009), ainsi que celles d’adjoint au DG (2009 à 2015).

Précédemment, il a évolué comme défenseur pendant 16 saisons dans la Ligue nationale. Sweeney y a porté les couleurs des Bruins (1988 à 2003) et des Stars de Dallas (2003-2004).