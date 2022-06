«Qui a dit que nous sommes finis?» -Steven Stamkos

En dépit de sa défaite en finale de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay ne doit pas être compté pour battu la saison prochaine, estime son capitaine Steven Stamkos.

Ce dernier n’a pas caché aux journalistes sa déception après le revers 2 à 1 de sa formation dans le sixième et dernier affrontement de la série face à l’Avalanche du Colorado.

Le tout a mis fin au règne de deux saisons des «Bolts» sur le reste de la Ligue nationale de hockey et ils n’étaient qu’à deux victoires de devenir la première équipe du circuit depuis les Islanders de New York (1980-1983) à réaliser un triplé.

Néanmoins, Stamkos a voulu faire taire ceux croyant que le Lightning empruntera une voie descendante dans les années à venir.

«Qui a dit que nous sommes finis?, a-t-il dit en conférence de presse avant d’émettre quelques commentaires au sujet de certains hockeyeurs, dont Corey Perry, n’ayant pas eu la chance de remporter la coupe avec Tampa Bay dans les deux années précédentes. Il y a des gars qui n’ont pas eu cette opportunité. Quand ils ont signé avec nous, on leur a dit qu’on allait réaliser un gros parcours et nous sommes arrivés à court. C’est un coup dans les flancs.»

Pour sa part, l’instructeur-chef Jon Cooper croit aussi que l’équipe floridienne constituera à nouveau une aspirante au titre en 2022-2023.

«Nous ne sommes pas rendus au bout, a-t-il répondu au site officiel du club. Dans les huit dernières campagnes, on a atteint la finale d’association six fois. [...] Aujourd’hui, c’est un échec qui fait mal. On a disputé toute la saison pour atteindre cet objectif et on était à deux jours de faire partie de l’histoire. Sauf que ce groupe est l’histoire même.»