Romell Quioto parmi les employés modèles

L’attaquant du CF Montréal Romell Quioto a de nouveau été sélectionné au sein de l’équipe par excellence de la semaine dans la Major League Soccer (MLS), lundi.

Le Hondurien a obtenu cet honneur pour une deuxième fois en un mois environ, car il avait reçu pareille mention après un duel contre le FC Cincinnati à la fin mai.

Cette fois, Quioto s’est distingué face au Charlotte FC, que la troupe de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy a vaincu au compte de 2 à 1, samedi au Stade Saputo. Le vétéran a participé activement aux deux buts des siens, qui occupent le troisième rang de l’Association de l’Est.

À la sixième minute, il a complété une séquence de de Zachary Brault-Guillard et de Victor Wanyama pour porter son total de filets à six cette saison. Puis, en seconde demie, il a été à l’origine du but décisif, celui de Mathieu Choinière qui a décoché un tir à partir de la zone de réparation.

Le CF Montréal visitera les Sounders de Seattle, mercredi à 22 h. La partie sera diffusée sur les ondes de la chaîne TVA Sports