Samuel Girard gagne la Coupe Stanley: «il y aura une grosse fête à Roberval»

Les parents de Samuel Girard ont veillé tard, dimanche, pour regarder l’Avalanche du Colorado remporter la coupe Stanley au match numéro six contre le Lightning de Tampa Bay.

Même si le défenseur de Roberval n’a pas joué depuis en raison d’une blessure qui l’a tenu à l’écart depuis le deuxième tour des séries, il a tout de même eu droit à son tour d’honneur sur la glace en brandissant le prestigieux trophée.

«Comment on se sent? On se sent fatigué!», a blagué Guylaine Dion à Salut Bonjour, sur le réseau TVA, lundi matin.

«C’est plein d’émotions qu’on vit. Hier, c’était comme un film qui se rembobinait. On voyait Samuel à ses débuts jusqu’au moment où il prenait la coupe. C’était vraiment spécial.»

Surnommé «La tornade de Roberval», plus jeune, Girard disait rêver à la coupe après la signature de son contrat de sept ans et 35 millions $, paraphé en 2019, lui qui ne croyait pas un jour devenir un athlète qui encaisse des millions.

«C’est un rêve de jeune joueur de hockey. On a mis tellement d’efforts là-dedans, affirme le père de Samuel Girard, Tony. C’est un rêve devenu réalité. Sur la glace il nous a fait signe en mettant sa main au cœur, comme s’il disait "c’est grâce à vous aussi". C’était fou.»

Bien entendu, aucun contrat ou salaire ne peut remplacer une conquête.

«On espérait toujours, ajoute Guylaine Dion. Chaque joueur, son but c’est ça. C’est de la trouver, cette coupe-là. On ne pensait pas qu’il le ferait après cinq ans dans la Ligue nationale! Surtout quand on sait qu’il y a des joueurs qui ont connu des carrières de 10 ou 15 ans et qui n’ont jamais été capables de la soulever.

«Je peux vous dire qu’on était bien fiers, hier.»

Il a repris l'entraînement

Blessé au sternum, Girard a fait fi de la douleur pour rejoindre ses coéquipiers festoyant sur la patinoire du Amalie Arena de Tampa.

«Je lui ai dit "hey! Tu n’as pas blessé au sternum, toi?" et il m’a dit "je pense que c’est l’adrénaline!". Il m’a dit que c’était comme si le mal n’était plus là. Il était tellement content.»

Guylaine Dion en a profité pour ajouter que la convalescence de Girard se déroule bien et qu’il a recommencé à s’entraîner «tranquillement» pour être prêt au début de la prochaine saison.

D’ici là, des festivités sont à prévoir à Robverval cet été, lorsque Samuel Girard débarquera avec la coupe Stanley.

«Si c’est aussi fou que cette nuit, ça va être malade! Je ne suis pas inquiet qu'il y aura une grosse fête à Roberval! Ça va être le fun avec de bons gens et du bon monde de partout», promet Tony.