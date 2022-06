Tapis rouge pour Lignes de fuite

C’était soir de première, lundi à la Place des Arts, pour la présentation de la comédie dramatique Lignes de fuite, une adaptation de la pièce de théâtre du même titre écrite par l’auteure et comédienne Catherine Chabot et coréalisée par Miryam Bouchard (Mon cirque à moi). Plusieurs personnalités ont foulé le tapis rouge, dont les vedettes du film, Mariana Mazza, Léane Labrèche-Dor, Catherine Chabot, Victoria Diamond, Maxime de Cotret et Mickaël Gouin. Lignes de fuite prend l’affiche partout au Québec le 6 juillet.