Un grand corridor écologique verra le jour dans Lanaudière

Un vaste projet pilote visant à protéger l'environnement dans la région de Lanaudière en créant des aires protégées et un corridor écologique verra le jour, grâce à une entente conclue entre trois organismes.

La Société pour la nature et les parcs (SNAP) a annoncé lundi une entente de 212 930 $ avec la Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière (FCEL) et de Loisir et Sport Lanaudière (LSL) pour aller de l’avant avec le projet.

Le Corridor du Canyon de la Rivière Noire (CCN), qui sera formé d’une suite de territoires protégés du nord au sud, permettra ainsi de relier le parc régional des Sept-Chutes, à Saint-Zénon, à celui des Chutes-Monte-à-Peine-et-des-Dalles, à Saint-Jean-de-Matha.

Cela formera donc un axe de déplacement naturel pour la faune de 50 km de long par 3 km de large, ce qui représente une superficie de près de 23 000 hectares.

«Le corridor de la rivière Noire est un paysage extraordinaire qui abrite des espèces en situation précaire comme la tortue des bois et la grive des bois, de même que des espèces typiques des forêts mixtes de la région comme le lynx du Canada et le pékan», a indiqué le biologiste de la Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière, Réjean Dumas.

Les parcs régionaux seront connectés et mis en valeur par une offre récréotouristique. Les amateurs de plein air pourront effectuer des randonnées pédestres, du kayak d’eau vive, du vélo et de l’escalade.

«Nous sommes fiers de participer au déploiement de ce projet collectif structurant qu’est le Corridor Canyon de la Noire, a pour sa part déclaré la directrice générale de Loisir et Sport Lanaudière, Lynda Fleury[...]. Nous croyons en la synergie du développement du plein air et de la protection des milieux naturels de proximité.»