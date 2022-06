Une ruelle d’Hochelaga au nom du docteur Gilles Julien

Une ruelle située entre les rues Adam et La Fontaine, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, a été renommée symboliquement «ruelle Docteur Julien» par le Centre de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) La Ruelle d’Hochelaga.

Près de 200 personnes se sont réunies, dimanche, pour le dévoilement du nom de la ruelle et pour célébrer l’œuvre du Dr Julien.

PHOTOS ARIANE CHARBONNEAU.

«Depuis une trentaine d’années, [il] s’implique afin d’améliorer la santé et le bien-être des enfants en situation de vulnérabilité. Dans le quartier, on va chez “le Doc Julien” pour un peu de tout: trouver des mitaines ou une tuque, faire soigner des petits bobos survenus en cours de route vers l’école ou prendre une collation», a raconté le maire de l’arrondissement, Pierre Lessard-Blais, par communiqué.

«En associant une ruelle au symbole de l’engagement du Dr Julien, nous reconnaissons l’importance de la solidarité sociale auprès des familles d’Hochelaga», a ajouté M. Lessard-Blais.

Rappelons qu'en 1997, celui que l’on surnomme le père de la pédiatrie sociale a créé le premier centre de pédiatrie sociale en communauté situé dans Hochelaga-Maisonneuve, appelé La Ruelle d’Hochelaga. Aujourd’hui, plus d’une quarantaine de centres de pédiatrie sociale au Québec suivent ce modèle de médecine intégrée.

«Dans Hochelaga, j’ai découvert un quartier appauvri, certes, mais d’une authenticité exceptionnelle. Dès mon arrivée, et après quelques cliniques dans le sous-sol d’un ancien presbytère, j’ai exploré le quartier pour y rencontrer la population, et peut-être aussi de nouveaux alliés. Ç’a été le début d’une belle histoire avec ce quartier. J’y ai reçu beaucoup sur le plan humain, et je me sens choyé de côtoyer du “vrai monde”, tellement transparent et reconnaissant», a pour sa part déclaré le principal intéressé, le Dr Gilles Julien.