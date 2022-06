Voyez les premières images de la série «Chouchou» de Simon Boulerice

Les téléspectateurs impatients de découvrir la nouvelle série «Chouchou» ont été en partie rassasiés, lundi, quand les premières photos du plateau, mettant en vedette Evelyne Brochu, Sophie Cadieux, Lévi Doré et Steve Laplante, ont été dévoilées.

«Chouchou» est la prochaine œuvre de fiction dramatique écrite par le prolifique Simon Boulerice.

PHOTO COURTOISIE

PHOTO COURTOISIE

Chanelle Chouinard (Evelyne Brochu), une enseignante de français de 37 ans développe des sentiments pour Sandrick (Lévi Doré), un jeune de 20 ans son cadet qui est bardé de «confiance et de magnétisme, mais vulnérable». On dit que la «série dresse le portrait nuancé de deux personnages qui perdent leurs repères et qui foncent tout droit dans un mur, cachés derrière l'illusion d'une grande histoire d'amour».

En plus des quatre comédiens principaux, «Chouchou» va réunir à l’écran Patrick Emmanuel Abellard, Joey Bélanger, Lise Castonguay, Josée Deschênes, Kathleen Fortin, Karine Gonthier-Hyndman, Nora Guerch, Ariel Ifergan, Ambre Jabrane, Evelyne Laferrière, Agathe Ledoux, Joëlle Paré-Beaulieu, Pascale Renaud-Hébert, Luc Senay et Monique Spaziani.

PHOTO COURTOISIE

PHOTO COURTOISIE

Les tournages battent leur plein jusqu’à la fin juillet sur la couronne nord de Montréal.

La série produite par Passez GO, en collaboration avec Bell Média, va compter huit épisodes de 60 minutes, lesquels sont coréalisés par Marie-Claude Blouin et Félix Tétreault. «Chouchou» sera diffusée l’automne prochain sur Noovo.