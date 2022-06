LECLERC, Soeur Suzanne



À la Maison généralice des Sœurs de la Charité de Québec, le vendredi 24 juin 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée Sœur Suzanne Leclerc, (en religion: Sœur Saint-Ignace-de-Loyola), Sœur de la Charité de Québec, après 71 ans de vie religieuse. Elle était la fille de monsieur Oscar Leclerc et de madame Germaine Côté, de Lévis, QC.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de la Communauté, à Notre-Dame-de-l'Espérance, Québec. Elle laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses frères, ses belles-sœurs et son beau-frère: Mariel (Claire DeGrâce), Lévis; Léonard (feu Andrée St-Hilaire), Lévis; Claude (feu Paulyne Pelletier), Québec; Luc (Louise Gignac), Montréal; Raymond (Pauline Émond), Lévis; Bruno (France Lapointe), Québec; Noël Tessier (feu Élisabeth), Longueuil; ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle était aussi la sœur et la belle-sœur de: feu Pierrette (feu Paul Simard); feu André (feu Louise Lemay); feu Jean-Yves (feu Norma Wyzlek); feu Denise; feu Agathe. Prière de ne pas envoyer de fleurs. La direction des funérailles a été confiée à la maison