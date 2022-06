Photo courtoisie

La 19e soirée Au cœur de vos passions, au profit de la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), a réuni, le 3 juin dernier au Manège militaire Voltigeurs de Québec, plus de 500 participants et a permis d’amasser plus de 600 000 $ de profits (net) pour soutenir l’IUCPQ-Université Laval. Sur la photo, de gauche à droite : Martin Cousineau, président et chef de la direction du réseau des cliniques Lobe et coprésident d’honneur de la soirée ; Josée Giguère, directrice générale de la Fondation IUCPQ ; Rosie Caputo, vice-présidente régionale, services financiers à l’entreprise, direction du Québec chez RBC Banque Royale et coprésidente d’honneur de la soirée ; Maxime Laviolette, directeur général chez Dessercom, et coprésident d’honneur de la soirée, et Me Jean M. Gagné, président du conseil d’administration de la Fondation IUCPQ.

Octroi record

La Fondation Pause-Bonheur (autrefois la Fondation Hébergement Saint-Augustin) vient de recevoir un soutien financier record de 93 791 $ pour l’année financière 2022-2023. Ces sommes seront réparties dans 20 projets structurants visant à humaniser les milieux de vie, à procurer du réconfort et joie ainsi qu’à améliorer la qualité de vie des résidents des centres d’hébergement Saint-Augustin, Yvonne-Sylvain, Des Chutes, Unité J-5000 et Alphonse-Bonenfant ainsi qu’aux aînés à domicile dans les régions de Beauport et de l’île d’Orléans. Sur la photo, de gauche à droite : Annik Caron, directrice adjointe programme SAPA-Volet hébergement CIUSSS de la Capitale nationale (secteur Centre-Nord) et Marie-Christine Beaulé, directrice générale

Stade Ciment Québec – SSF

Le partenariat entre le Séminaire Saint-François et Ciment Québec Inc. a été officialisé récemment avec l’inauguration du stade extérieur de football de l’établissement d’enseignement secondaire, qui portera désormais le nom de Stade Ciment Québec – SSF. Cette entente est originaire du Programme de reconnaissance de l’établissement scolaire gérée par la Fondation Saint-François. La Fondation assure annuellement le déploiement d’événements majeurs et de partenariats d’envergure. Le dévoilement officiel du stade se fera devant public le 10 septembre lors du match de la Coupe Prémont-Boulé. Sur la photo, de gauche à droite : Luc Papillon, président-directeur général de Ciment Québec Inc., et Luc Savoie, directeur général du Séminaire Saint-François.

En souvenir

Le 28 juin 2007. Le canal Rideau (photo), cette voie navigable qui relie la ville d’Ottawa, sur la rivière des Outaouais, à la ville de Kingston sur le lac Ontario, via les rivières Rideau et Cataraqui, est consacré patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.

Anniversaires

Vincent Bolduc (photo), chroniqueur et comédien québécois, 44 ans... Simon Larose, joueur de tennis québécois, 44 ans...Elon Musk, entrepreneur et magnat des affaires (SpaceX, Tesla, Inc., et Boring Compagny) et l’une des personnes les plus riches du monde, 51 ans... John Elway, quart-arrière de la NFL (1983-98 : Broncos), 62 ans... Félix Gray, chanteur français, 64 ans... Kathy Bates, actrice américaine, 75 ans... Claire Lamarche, animatrice québécoise, 77 ans.

Disparus

Le 28 juin 2021 : Gisèle Lévesque (photo), 89 ans, la toute première personne à avoir été vaccinée contre la COVID-19 au pays, le 14 décembre 2020... 2018 : Harlan Ellison, 84 ans, écrivain américain de science-fiction et de fantastique... 2016 : Scotty Moore, 84 ans, le guitariste d’Elvis Presley... 2016 : Buddy Ryan, 82 ans, ancien coordonnateur de la légendaire brigade défensive des Bears de Chicago des années 1980... 2015 : Chris Squire, 67 ans, bassiste et cofondateur du groupe rock Yes... 2014 : Edmond Blanchard, 60 ans, avocat canadien, homme politique, puis juge... 2010 : Willie Huber, 52 ans, de 1978 à 1988 avec les Rangers et les Red Wings (LNH)... 1993 : Jean-Maurice Bilodeau, 69 ans, homme de radio et commentateur sportif (TVA) ... 1992 : Lévis Bouliane, 60 ans, une figure de la musique western... 1981 : Terry Fox, 23 ans, l’idole et l’inspiration de millions de Canadiens.