« Bénévoler » devrait être un verbe à la mode

J’ai 74 ans et je faisais du bénévolat dans le milieu de l’éducation depuis dix ans quand la pandémie nous a frappés. Vous ne pouvez pas savoir combien mes réunions deux fois par semaine me manquaient, et combien l’assistance aux élèves en difficulté me manquait encore plus. C’est un peu comme si quelqu’un avait décidé de me vider de mon sang en m’abandonnant au bord du chemin.

Heureusement, les choses reviennent peu à peu à la normale et je me sens revivre. Je ne sais pas comment ils font, tous ceux qui n’ont pas l’instinct d’aller vers les autres pour aider. Les besoins sont tellement grands.

Bénévole un jour, bénévole toujours !

Il est reconnu que « toute somme d’argent consacrée au bénévolat constitue un placement et un investissement plus que profitable. » Au Québec, « il y a 2,4 millions de bénévoles actifs qui effectuent 384,7 millions d’heures de bénévolat par année. » Que ferait notre société sans eux ?