Avortement: des vedettes se prononcent

Alors que la Cour suprême américaine vient d’invalider l’arrêt Roe v. Wade qui protégeait, depuis 1973, le droit à l’avortement aux États-Unis, de nombreuses vedettes et personnalités publiques d’ici et d’ailleurs ont tenu à se prononcer publiquement sur le sujet — et à s’insurger.

• À lire aussi: Droit à l'avortement: les Américaines «toujours les bienvenues», dit Valérie Plante

• À lire aussi: Une juge de Louisiane bloque l'interdiction d'avorter, premier acte d'un nouveau front judiciaire

• À lire aussi: Les élus américains se lancent dans une lutte de longue haleine sur l'avortement

Photo AFP

Michelle Obama a publié un long texte partageant sa douleur et qui a été retweeté par 193 000 personnes et aimé 779 000 fois. « J’ai le cœur brisé aujourd’hui », écrit-elle. Voilà ce que nos mères, nos grands-mères et nos arrière-grands-mères ont subi, et maintenant nous y voici à nouveau. »

Photo AFP

Barack Obama a encouragé les gens à agir. « Si vous ne pouvez pas vous joindre à une marche aujourd’hui, vous pouvez toujours vous impliquer. Faites un don à un fonds local pour l’avortement. Faites du bénévolat avec des militants qui s’organisent sur cette question depuis des années. »

Photo WENN

Billie Joe Armstrong, le chanteur du groupe Green Day, a annoncé en plein concert à Londres avoir choisi de s’installer au Royaume-Uni et renoncer à sa nationalité américaine. « Fuck America », a-t-il lancé.

Photo WENN

Madonna, qui se dit terrifiée pour ses filles et pour toutes les femmes en Amérique, a publié un appel à la solidarité et au combat pour le droit des femmes. « La Cour suprême a décidé que les droits des femmes ne sont plus des droits faisant partie de la Constitution. En fait, nous avons moins de droits qu’un fusil. » « Femmes êtes-vous prêtes... à vous battre ? »

Photo courtoisie

La chanteuse Cher a soulevé un point fort : « Si chaque fois que les hommes avaient des relations sexuelles, ils risquaient la mort, un handicap physique, une interruption bouleversante de leur éducation ou de leur carrière, et la soudaine responsabilité d’un autre être humain pendant toute une vie, je pense qu’ils s’attendraient à un choix en la matière. »

Photo WENN

La chanteuse Taylor Swift a aussi partagé le texte de Michelle Obama en mentionnant : « Je suis absolument terrifiée à l’idée que nous en soyons là — qu’après tant de décennies de lutte pour les droits des femmes à leur propre corps, la décision d’aujourd’hui nous en ait dépouillées. »

Photo WENN

Bette Midler a écrit : « Préparez-vous, homosexuels. Vous êtes les suivants ! » faisant référence à une prédiction selon laquelle la Cour suprême cherchera ensuite à annuler les décisions protégeant le droit à une relation homosexuelle et le droit au mariage homosexuel.

Photo WENN

La fille de 26 ans de Kim Basinger et Alec Baldwin, Ireland Baldwin, a révélé avoir vécu un avortement dans une vidéo publiée sur TikTok. « Je ne pense pas qu’il soit de la responsabilité de quiconque d’en parler s’il ne se sent pas à l’aise », a-t-elle déclaré avant d’ajouter que son avortement s’était produit alors que son couple battait de l’aile. Elle a indiqué avoir été violée alors qu’elle était adolescente.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Tout comme la comédienne Sarah-Jeanne Labrosse, Karine Vanasse a partagé le texte de Michelle Obama. Elle a aussi recommandé les films Frimas et Never Rarely Sometimes Always pour « confirmer à quel point on devrait être effrayées et indignées par ce qui s’en vient... »

Photo courtoisie, Karl Jessy

Catherine St-Laurent a publié des photos de l’artiste américaine Becca Rea-Tucker (@thesweetfeminist) qui réalise des gâteaux aux messages clairs : « Allez vous faire foutre, nous nous ferons toujours avorter », « Avortement. N’importe quand. Pour n’importe quelle raison » et « Vous n’avez à justifier votre avortement à personne ».

Photo WENN

En entrevue avec Variety, Selena Gomez a déclaré : « Les hommes doivent se lever et parler également contre ce problème. C’est aussi le nombre de femmes qui souffrent. Je suis triste et j’espère que nous pourrons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire quelque chose afin de changer cela. »

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Plusieurs vedettes québécoises se sont prononcées sur le sujet, dont l’auteure Kim Lizotte, qui a partagé une photo du personnage de la série La servante écarlate accompagnée de la mention « Amérique » ainsi qu’un percutant message de tristes et sarcastiques « conseils pour les Américaines », notamment « Ayez une procédure de ligature aussitôt que vous décidez que vous ne voudriez pas avoir un bébé d’un potentiel violeur. »

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

En voyage en Islande, l’auteure Sarah-Maude Beauchesne a fait le parallèle entre un plan d’eau baptisé The drowning pool (où les Islandais venaient noyer les sorcières et les femmes innocentes « qui dépassaient les limites de la société » dans les années 1700) et ce qui se passe aux États-Unis. « Le monde est toujours en train de noyer les femmes. Fuck you ! Je suis une sorcière. »

Photo WENN

Plusieurs artistes ont aussi choisi de faire des dons à des organismes pro-choix. C’est le cas de la chanteuse Lizzo qui a promis de donner 500 000 $ US de sa prochaine tournée à des organismes pro-choix, ce que Live Nation a accepté d’égaler pour en faire un million de dollars, de l’acteur Chris Evans et des membres du groupe Rage Against the Machine qui auraient donné 475 000 $ US.