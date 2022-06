École Madeleine-Bergeron: le ministre Roberge se fait rassurant

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, se fait rassurant concernant l’avenir de l’école pour élèves handicapés Madeleine-Bergeron, à Québec. La réforme du financement pour les élèves en difficulté fera partie de la solution, assure-t-il.

Le Journal rapportait mardi les inquiétudes du centre de services des Découvreurs et du syndicat du personnel de soutien concernant le financement de cette école, qui accueille des jeunes lourdement handicapés, dont les besoins sont très grands.

L’impasse avec le ministère de l’Éducation, qui dure depuis plus d’un an, n’est toujours pas dénouée, avait indiqué le directeur général du centre de services scolaire, Christian Pleau.

Or le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, affirme avoir «retourné toutes les pierres» pour s’assurer que les services aux élèves ne soient pas touchés. Il affirme maintenant que les «inquiétudes» et le «malentendu» entourant le financement de cette école sont bel et bien dissipés.

La nouvelle formule de financement pour les élèves en difficulté, qui ne reposera plus sur des codes liés à des diagnostics, viendra changer la donne pour cette école comme pour plusieurs autres, affirme-t-il.

«Il n’y aura pas de budget plus serré» et le nombre d’élèves admis restera le même, a-t-il précisé.

Cette réforme du financement entrera en vigueur à partir de la rentrée 2023. De manière générale, les professionnels du réseau scolaire auront ainsi plus de temps à consacrer aux services aux élèves puisqu’ils auront moins de diagnostics et de rapport à produire, a expliqué M. Roberge.

Selon le ministère de l’Éducation, au moins 375 000 heures de travail pourraient être libérées pour des services directs aux élèves une fois les nouvelles mesures en place.