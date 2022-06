CORMIER, Bernice Gaudet



Au Manoir du Verger, Saint-Augustin-de-Desmaures, le 22 juin 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée entourée de ses enfants, madame Bernice Gaudet, épouse de feu monsieur Alcide Cormier. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléancesà partir de 9 h 30,et de là, au cimetière de Neuville, sous la direction duMadame Gaudet laisse dans le deuil ses enfants : Roger (Judith Labonté), Diane (Michel Thibault), Joscelyne (Mario Doré), Lyne (Raymond Petitclerc), Raynald (Sandra Lachance); ses petits-enfants: Marie-Eve (Nicolas Paris), Maxime (Janie Gagnon), Roxane (Jean-Rémy Genest), Véronique, Mélina (Michaël Simard) et Anthony (Rachelle Harvey); ses 8 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Dorice (feu Lionel), feu Yvon (feu Colombe), feu Rita (feu Camille), Odette, feu Armand (Catherine), feu Thérèse (Alonzo Maillet), feu Dorice, feu Guy (Odette Savoie), feu Albeo, feu Ovila (Sandra), feu Oscar (Yvette Leblanc), Omer Cormier (Noëlla), Laurie (feu Mae), feu Euclide, feu Léo-Paul (feu Yvonne), feu Roméo (Helen), feu sr. Bernice, feu Normand, feu Valery. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à La Société de l'arthrite, 1275 ch. Sainte-Foy, bureau 125A, Québec (Québec), G1S 4S5, www.arthrite.ca/quebec